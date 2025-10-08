Erst am Montag hatte ntv mit "Pinar Atalay" einen neuen Talk am Montagabend gestartet, zum Auftakt schaute auch direkt Bundeskanzler Friedrich Merz vorbei - die Quoten lagen auf einem überschaubaren Niveau (DWDL.de berichtete). Klar war bereits, dass auch Nikolaus Blome und Clara Pfeffer einen neuen Talk beim Nachrichtensender präsentieren. "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" startet am kommenden Montag, den 13. Oktober, zur besten Sendezeit.

Und nun ist auch klar, wen der RTL/ntv-Politikchef und die Hauptstadtkorrespondentin in ihrer ersten Sendung begrüßen. Im Studio werden sie mit der Ex-Parteichefin der Grünen und Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang sowie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sprechen. Diskutiert werden soll über politische und gesellschaftliche Themen, "die Deutschland bewegen".

Der Talk soll für eine "gelebte Streitkultur" stehen, heißt es von ntv. In "Blome & Pfeffer" bringen die beiden Gastgeber und ihre Gäste jeweils ein kontroverses Thema mit, beziehen klar Position und fordern die Runde heraus. Das Format läuft 14-täglich und wechselt sich auf dem Sendeplatz am Montagabend mit "Pinar Atalay" ab.