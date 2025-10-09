Am 18. Oktober kommt es bei RTL zu einer Premiere: Im Anschluss an die 2. Bundesliga wird der Privatsender erstmals die bislang ausschließlich beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlte MMA-Show "Oktagon" im Free-TV zeigen. Nun steht auch fest, auf welche Gesichter RTL vor der Kamera setzen wird.

Wie jetzt bekannt wurde, wird Anna Kraft ab 22:45 Uhr die Moderation übernehmen. Sie meldet sich mit Vorberichten zu den beiden Hauptkämpfen von "Oktagon 78" aus der Kölner Lanxess Arena, ehe ab 23:15 Uhr schließlich unter anderem Christian Eckerlin in den Käfig steigen wird. Für Analysen und Einschätzung soll außerdem der MMA-Profi Max Coga sorgen. Darüber hinaus gehört auch Sophia Thomalla zum Team. Sie wird als sogenannte "VIP-Moderatorin" mit den prominenten Gästen im Publikum sprechen. Komplettiert wird das RTL-Team von Reporter Andreas Kozocsa, der die letzten Reaktionen und Eindrücke der Kämpfer vor dem Einlauf einfängt.

Sophia Thomalla ist derweil auch schon am Vortag dabei, wenn RTL+ ab 17:00 Uhr das "Public Weigh-In" aus dem RTL-Sendezentrum in Köln-Deutz übertragen wird. n Vorbereitung des Live-Events hatte RTL außerdem bereits die sechsteilige Doku-Reihe "Eckerlin - Eine MMA-Familie" rund um Christian Eckerlin angekündigt, die ab dem 17. Oktober bei RTL+ zum Abruf bereitstehen wird. Der Streamer wird zudem am 18. Oktober bereits ab 17:30 Uhr in die Live-Übertragung der ersten Fights einsteigen.

Inga Leschek, CCO von RTL, glaubt indes an die Strahlkraft der Sportart. "MMA ist pures Adrenalin – kraftvoll, direkt, spektakulär", sagte sie bereits vor einigen Wochen. "Genau dieser Spirit passt zu unserer Live-Sport-DNA. Mit der Free-TV-Premiere zünden wir mit Oktagon die nächste Stufe und machen MMA für ein breites Publikum erlebbar. RTL kann Kampfsport! Für uns ist das der nächste logische Move, um die Pole Position bei sportaffinen Zielgruppen weiter auszubauen."