Sendungen, in denen bekannte Marken genauer unter die Lupe genommen werden, gibt es auf gleich mehreren Sendern. Nun hat RTL am Mittwochabend die neue "Inside"-Reihe gestartet, zum Auftakt ging es um Ferrero. Und die "Geheimnisse von Nutella, Kinder Schokolade & Co." sorgten für richtig gute Quoten. 1,44 Millionen Menschen schalteten ein, davon kamen 540.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 14,2 Prozent und auch in der erweiterten Zielgruppe (14-59) wurden sehr gute 11,4 Prozent gemessen.

RTL musste sich damit beim jungen Publikum in der Primetime nur Heidi Klum bei ProSieben geschlagen geben. Am späten Abend holte außerdem "Stern TV" noch sehr gute 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Ende landeten die Kölner bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,2 Prozent, ProSieben war noch einen halben Prozentpunkt erfolgreicher.

Einen erfolgreichen Abend hatte auch Sat.1, wo zur besten Sendezeit das Staffelfinale von "Das große Promibacken" zu sehen gewesen ist. 1,34 Millionen Menschen schalteten ein, beim jungen Publikum kam die Backshow auf 8,9 Prozent Marktanteil. Es war damit die erfolgreichste Ausgabe der jetzt zu Ende gegangenen Staffel. Am Donnerstag ist noch ein Oster-Special des Formats in Sat.1 zu sehen. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" war am späten Mittwochabend immerhin noch zu 6,2 Prozent Marktanteil gut.

Bei Vox meldete sich um 20:15 Uhr "Doc Caro - Jedes Leben zählt" zurück. Die Quoten waren für die Sendung beim Comeback gut, aber nicht spektakulär. 800.000 Menschen schalteten ein und sorgten in der klassischen Zielgruppe für 6,9 Prozent Marktanteil. Große Probleme hatte dagegen RTLzwei: Gleich drei Ausgaben der "Wollnys" taten sich sehr schwer, die Marktanteile schwankten zwischen 2,6 und 3,5 Prozent. "Berlin - Tag & Nacht" lag am Vorabend sogar bei nur 1,6 Prozent, das ist einer der schlechtesten Werte des laufenden Jahres.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;