Wenige Wochen vor dem Start des neuen "Stromberg"-Kinofilms können Fans die kultige Comedyserie mit Christoph Maria Herbst neuerdings rund um die Uhr sehen. Möglich macht das ein FAST-Channel, den Banijay Media Germany zusammen mit Samsung TV Plus betreibt. Über Smart TVs und "Galaxy"-Devices von Samsung lassen sich dadurch neuerdings alle Staffeln von "Stromberg" über Samsung TV Plus ansehen. Ergänzt wird das Angebot durch Specials, den ersten Kinofilm sowie Interviews aus dem Banijay-Archiv.

"'Stromberg' ist mehr als eine Serie - er ist ein Stück deutscher TV-Geschichte und bis heute ein Synonym für unangenehm ehrliche Unterhaltung", so Christian Nienaber, Geschäftsführer von Banijay Media Germany. "Dass wir mit Samsung TV Plus nun eine Plattform gefunden haben, die dem Format einen eigenen, kuratierten Kanal widmet, freut uns enorm."

Benedikt Frey, Country Lead DACH and Benelux bei Samsung TV Plus: "Wir freuen uns, dass eine der ikonischsten deutschen Serien nun bei Samsung TV Plus zu sehen ist. Stromberg steht für pointierten Humor, brillante Charaktere und einen ganz eigenen Blick auf die Arbeitswelt - genau das, was FAST-Zuschauer lieben. Mit Banijay Media Germany haben wir einen starken Partner, der versteht, wie man Klassiker erfolgreich ins Streaming-Zeitalter bringt."

Der neue "Stromberg"-Kinofilm mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle kommt indes am 4. Dezember in die Kinos. Danach wird er bei Prime Video sowie im Free-TV bei ProSieben zu sehen sein. Die Produktion übernimmt die Berliner MadeFor Film, eine Banijay-Schwester, in Zusammenarbeit mit Prime Video und SevenPictures.