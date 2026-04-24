Das Warten in Köln hat in dieser Woche ein positives Ende: Am Mittwoch genehmigte die Europäische Kommission die Übernahme von Sky Deutschland durch die RTL Group ohne Auflagen, bereits zum 1. Juni 2026 soll es zum Vollzug der Transaktion kommen. Es entsteht ein deutlich gestärkter europäischer Wettbewerber der US-Player im Streaming- und Werbebereich.

Im DWDL.de-Podcast "Industry" geben Andrea Zuska und Hanna Huge eine erste Einordnung auf Grundlage der aktuellen Veröffentlichungen und beleuchten insbesondere folgende Fragen: Wie wirkt sich die veränderte Schwelle im Earn-out-Mechanismus auf den Kaufpreis aus? Welche Investitionen und Aufwände sind in welchem Bereich nötig, um die angestrebten Synergien freizulegen? Wie steht es mit und ohne den Sky-Effekt um die 2026er Zielerreichung im Streaming-Geschäft der RTL Group? Und: Welche Inhalte werden wir in den zukünftigen Katalogen finden - und welche eher nicht?

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Timestamps

00:00:00 Eine Entscheidung mit mehrfacher Signalwirkung

00:05:40 Prüffelder und Ergebnisse

00:08:25 Earn-Out Schwelle ändert sich: Welcher Endpreis wird es?

00:11:25 Abos oder Abonnenten? Die 12 Mio. Frage

00:15:00 Produkte und Technologie: Wie viel kosten die geplanten Synergien?

00:23:20 Strukturen und Inhalte

00:31:45 Zielgruppen- und Bundle-Potentiale

00:36:30 ARPU und Streaming-Umsatz 2026: Auf welchem Zielkurs?

00:44:00 Die neue Nummer 3 im Markt

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