Nachdem Daniela Katzenberger im Herbst vergangenen Jahres von RTLzwei zu Vox zurückgekehrt war, zeigte Vox die zweite Staffel in diesem Jahr im Sommer. Nun steht schon die dritte Staffel des schlicht "Daniela Katzenberger" getauften Formats an. Ab dem 21. November gibt es wieder vier Wochen lang Neues von der Katze zu sehen. Insgesamt acht Episoden laufen dann in Doppelfolgen freitags ab 20:15 Uhr. Bei RTL+ sind sie jeweils schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zu sehen.

In den neuen Folgen geht's unter anderem darum, dass Daniela Katzenbergers zehnjährige Tochter Sophia eine Modelkarriere anstrebt und bei den ersten Schritten ins Rampenlicht von ihren Eltern aufmerksam verfolgt wird. Daniela Katzenberger selbst wagt sich an die Aerobic-Klasse der World Fitness Federation. Mit pinkem Glitzer-Outfit, anspruchsvoller Choreografie und jeder Menge Power kämpft sie bei der Weltmeisterschaft in Frankreich um ihren Platz auf der Bühne. Produziert wird das Format von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.

Noch länger als Daniela Katzenberger gehört das Automagazin "Auto Mobil" zum Programm von Vox. Ursprünglich startete es im Oktober 1995 noch unter dem Namen "Auto Motor und Sport TV". Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Zeitschrift wurde der Titel dann in "Auto Mobil - Das Vox-Automagazin" geändert.

Alles zusammengenommen kommt man nun nach Senderangaben schon auf über 87.000 Sendeminuten, 11.000 Beiträge und fast 4.000 getestete Autos. Die Jubiläumsausgabe läuft am 16. November auf dem gewohnten Sendeplatz sonntags um 17 Uhr. Alexander Bloch und Lance David Arnold suchen darin das beste Auto aus 30 Jahren "Auto Mobil". Auf dem Lausitzring testen sie echte Meilensteine der Automobilgeschichte: Vom Porsche Carrera GT bis zum Ford Fiesta, vom Audi A2 bis zur Chrysler Viper.