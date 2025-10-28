Erst vor wenigen Wochen hat Media for Europe (MFE) die Kontrollmehrheit bei ProSiebenSat.1 übernommen - und die Italiener machen Nägel mit Köpfen. In der vergangenen Woche tauschte man den gesamten Vorstand aus und installierte mit Marco Giordani einen engen Vertrauten von Pier Silvio Berlusconi an der Spitze des Unternehmens. Nun geht’s bei Seven.One Media weiter - dort ist das Vorgehen ähnlich.

Mit Nicola Lussana gibt es bei der Vermarktungseinheit von ProSiebenSat.1 ab sofort einen neuen CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der Umbruch fällt hier allerdings nicht ganz so drastisch aus, weil Markus Messerer und Lennart Harendza dem Unternehmen erhalten bleiben. Harendza steht erst seit Anfang des Monats wieder in den Diensten von Seven.One Media, zusammen mit Messerer agierte er als Co-CEO.

Für beide Manager gibt es nun neue Posten: Markus Messerer wird Chief Operating Officer und Lennart Harendza Chief Revenue Officer. Als solche sollen beide weiterhin als Geschäftsführer tätig sein. Messerer wird das operative Geschäft einschließlich Tochtergesellschaften sowie die Bereiche Technologie und Transformation und Harendza den Agentur- und Kundenvertrieb einschließlich Vertriebsunterstützung und Kreativbereich leiten.

Mit dem neuen CEO wird nun aber auch bei Seven.One Media ein Italiener und hochrangiger MFE-Manager das Sagen haben. Die Veränderung sei ein "wichtiger Schritt in der weiteren Entwicklung von Seven.One Media", heißt es von ProSiebenSat.1. Man stärke damit seine Marktposition und passe sich an die wandelnde Branchendynamik an.

Lussana kommt von MFE-Vermarktungstochter

Nicola Lussana kommt wie bereits erwähnt aus Italien, wo er zuletzt Geschäftsführer der Mediaset-Vermarktungstochter Publitalia '80 war. Dort hat er sich vor allem um das Geschäft mit den Mediaagenturen gekümmert. Zusätzlich war Lussana bislang auch Geschäftsführer von Mediamond, einer weiteren Vermarktungsgesellschaft von Mediaset. 2021 wurde er außerdem in das Board of Directors von Publieurope berufen - das ist die internationale Vermarktungstochter von Publitalia ’80 bzw. Mediaset.





Die engere Ausrichtung unserer Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz an einer europäischen Strategie wird uns helfen, unsere Reichweite international auszubauen, unseren Kunden Mehrwert zu bieten und zusätzliche Wachstumschancen zu erschließen.

Nicola Lussana, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von Seven.One Media



Marco Giordani, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, erklärt: "Der Eintritt von Nicola Lussana bei Seven.One Media ist ein wichtiger Schritt, um die Präsenz des Unternehmens im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus zu stärken und gleichzeitig die langfristige industrielle Wachstumsstrategie von ProSiebenSat.1 zu unterstützen. Nicola ist ein ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet. Zusammen mit Markus Messerer als Chief Operating Officer, Lennart Harendza als Chief Revenue Officer und dem exzellenten Team von Seven.One Media ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um auf der Grundlage von Wachstum und Innovation das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung voranzutreiben."

Und Nicola Lussana, Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO von Seven.One Media: "Es ist mir eine Ehre, die Leitung der Vertriebsgesellschaft von ProSiebenSat.1 in einer für das Unternehmen so entscheidenden Phase zu übernehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Markus Messerer und Lennart Harendza sowie dem gesamten Team von Seven.One Media. Die engere Ausrichtung unserer Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz an einer europäischen Strategie wird uns helfen, unsere Reichweite international auszubauen, unseren Kunden Mehrwert zu bieten und zusätzliche Wachstumschancen zu erschließen."

Das restliche Führungsteam von Seven.One Media bleibt unverändert, wie eine Unternehmenssprecherin am Dienstag gegenüber DWDL.de bestätigt. In Zuge der Neuaufstellung berichten Michael Stix und Guido Modenbach künftig an Lennart Harendza; Georg Nitzl und Nicole Agudo Berbel an Markus Messerer.