Sat.1 hat überraschend angekündigt, dass Schlagersängerin Beatrice Egli Teil der neuen Vorabendserie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" wird. Die neue Serie startet am Montag, den 29. Juni, und ist dann wie schon das Original immer werktags ab 19 Uhr zu sehen (DWDL.de berichtete). Und während schon bekannt war, dass unter anderem Pina Kühr und Nina Schmieder in dem von Filmpool produzierten "Landarztpraxis"-Ableger wichtige Rollen einnehmen werden, blieb das Engagement von Egli bislang geheim.

Sat.1 schreibt in einer Pressemitteilung, dass die Sängerin damit zum ersten Mal eine "fiktionale Schauspielrolle" übernimmt. In der Vergangenheit war sie zwar unter anderem auch schon bei "Unter Uns", "Sturm der Liebe" oder auch der RTL-Serie "Freundinnen" zu sehen. Das waren jeweils aber nur recht kurze Gastrollen, in denen sie stets sich selbst verkörpert hat. In der "Landarztpraxis" wird Egli länger zu sehen sein und schlüpft außerdem in eine Rolle.

Und so beschreibt Sat.1 den Plot um ihre Figur: Als die Schweizerin Céline Huber (Beatrice Egli) überraschend im Sonnenhof in Weilhausen auftaucht, ist die Freude bei Lilli Lamminger (Pina Kühr) groß. Die beiden Frauen verbindet seit der gemeinsamen Hotelfach-Ausbildung eine langjährige Freundschaft. Mit ihrer herzlichen Art bringt Céline frischen Wind in den Sonnenhof und gewinnt schnell das Vertrauen ihrer Mitmenschen. Doch Lilli spürt, dass hinter dem strahlenden Lächeln ihrer Freundin mehr steckt. Sie erkennt als Einzige: Céline belastet etwas und sie ist nicht zufällig nach Weilhausen gekommen.

Während "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" bereits Ende Juni startet, werden die Folgen mit Beatrice Egli ab dem Spätsommer zu sehen sein. Auf ihre neue Aufgabe freut sich die Schlagersängerin: "In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben - immer als ich selbst. Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes. Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet."

In Unterföhring wird man hoffen, dass man mit einem Namen wie Beatrice Egli auch ein bisschen mehr lineares Publikum vor den TV-Bildschirmen fesseln kann. Die Werte hier waren zuletzt ziemlich dürftig - und das bei allen Vorabendserien des Senders. Das kürzlich gestartete "Frieda - Mit Feuer und Flamme" verschwindet schon bald wieder aus dem Programm - wohl auch, um der neuen "Landarztpraxis" das Leben nicht noch schwerer zu machen (DWDL.de berichtete). Und Beatrice Egli? Die hatte bereits 2011 ein Album mit dem Titel "Feuer und Flamme" veröffentlicht. Zwei Jahre später folgte "Glücksgefühle" - solche erhofft man sich bei Sat.1 künftig auch mit Blick auf die Nutzungszahlen der neuen Serie.