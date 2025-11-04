Mit "Der Tiger" brachte Amazon im Herbst erstmals einen seiner deutschen Original-Filme in die Kino, nun steht auch der Starttermin beim Streamingdienst Prime Video fest. Wie jetzt bekannt wurde, wird das Thriller-Drama, in dem David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky und Yoran Leicher die Hauptrollen spielen, ab dem 2. Januar 2026 weltweit zu sehen sein.

Der Film spielt an der Ostfront im Jahr 1943. Die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers wird auf eine geheime Mission weit hinter die hart umkämpfte Frontlinie geschickt. Auf ihrem Weg nach Osten geraten die Soldaten nicht nur immer tiefer in feindliches Gebiet, sondern müssen sich auch ihren eigenen Ängsten und Abgründen stellen.

Das Drehbuch stammt von Dennis Gansel, der auch Regie führte, und Colin Teevan. Director of Photography ist Carlo Jelavic, das Production Design verantwortet Nick Palmer. Hinter "Der Tiger" steht die Produktionsfirma Pantaleon Films. Neben Frank Kusche fungiert auch Dan Maag als Produzent.

© Amazon Philip Pratt

Amazon folgt damit einer Strategie, die auch Konkurrent Netflix in der Vergangenheit schon verfolgte: Der Streamer brachte den späteren Oscar-Abräumer "Im Westen nichts Neues" einst ebenfalls zunächst in die Kinos.