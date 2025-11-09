Ziemlich genau ein halbes Jahr ist es her, dass Thomas Gottschalk seinen Abschied von der Samstagabend-Bühne ankündigte. "Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt", sagte Gottschalk damals und betonte, dass er immer habe aufhören wollen, wenn der Papst jünger sei als er selbst (DWDL.de berichtete).

Am 6. Dezember wird Gottschalk, der sich vor zwei Jahren bereits - zum wiederholten Male - von "Wetten, dass..?" verabschiedete, also ein letztes Mal in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" auftreten. Was bislang nicht bekannt war: Gemeinsam mit Thomas Gottschalk werden sich auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger von der Sendung verabschieden.

Über entsprechende Pläne berichtet "Bild" an diesem Wochenende - und auch DWDL.de kann das bestätigen, wenngleich sich RTL bislang offiziell nicht dazu geäußert hat. Ein Ende von "Denn sie wissen nicht, was passiert" geht mit dem Dreifach-Rückzug indes aber nicht einher, weil RTL und die Produktionsfirma i&u Studios bereits an einem Neustart arbeiten, bei dem nach DWDL.de-Informationen ebenfalls Samstagabendshow-erprobtes Personal an Bord sein soll.

Bei RTL stehen Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bereits seit 2018 für "Denn sie wissen nicht, was passiert" gemeinsam vor der Kamera. Bei der Show handelt es sich um das Nachfolge-Format von "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle", das bereits 2013 startete.

Während Jauch und Schöneberger freilich auch weiterhin im TV zu sehen sein werden, hat sich Gottschalk zuletzt rar gemacht. Ob er wirklich vollends von der Samstagabend-Bühne lassen kann, muss sich aber freilich erst noch zeigen. Erst an diesem Wochenende war er im ZDF zu sehen - als Teil des Rateteams von "Der Quiz-Champion".