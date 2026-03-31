Aktuell bespielt RTLzwei den Sendeplatz am Montagabend bekanntermaßen wieder recht erfolgreich mit neuen Folgen seines erfolgreichen Dokusoap-Dauerbrenners "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie". Nun steht auch das Spin-Off des Formats, in dem die Geiss-Töchter Davina und Shania im Mittelpunkt stehen, in den Startlöchern.

Wie RTLzwei jetzt angekündigt hat, zeigt der Privatsender die neuen Folgen von "Davina & Shania - We Love Monaco" ab dem 20. April jeweils montags um 21:15 Uhr und damit im Anschluss an "Die Geissens". Beim Streamingdienst RTL+ steht die aktuelle Folge jeweils schon eine Woche vor der linearen Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Die neue Staffel der Dokusoap erzählt wieder vom Erwachsenwerden der beiden Schwestern, die im Zuge dessen immer mehr Verantwortung im Familienkosmos der Geissens übernehmen. So organisieren sie in Saint-Tropez eigenständig ein Shooting für die Marke Roberto Geissini, ehe es schon wenig später im Privatjet quer durch Deutschland geht, wo sie das Familienbusiness repräsentieren, Events besuchen und versuchen, Kunden zu begeistern. Im Europa-Park wiederum bekommen sie es mit Fanandrang, Bühnenauftritten und Stunt-Einsätzen zu tun. Gezeigt wird auch, wie die Schwestern ihre Vater eine "spektakuläre Ferrari-Überraschung" machen.

"Das Leben von Davina und Shania bleibt unberechenbar - und alles andere als gewöhnlich", verspricht RTLzwei, wo man hofft, an die Quoten vergangener Staffeln anknüpfen zu können. Im vorigen Jahr stellte die Dokusoap mit Marktanteilen von bis zu 9,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gar neue Bestwerte auf.