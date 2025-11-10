Das ZDF will das "heute-journal" auch am Samstagabend regelmäßig um 21:45 Uhr ausstrahlen. Entsprechende Pläne hat der öffentlich-rechtliche Sender am Montag gegenüber DWDL.de bestätigt. In den vergangenen Jahren startete das Nachrichtenmagazin samstags in der Regel erst um 22:45 Uhr - im Anschluss an den "Samstagskrimi" und eine Krimi-Wiederholung. Wenn Shows im Programm zu sehen sind, wird das ZDF aber auch weiterhin vom Regelsendeplatz abweichen.

Bereits seit Ende Oktober testete das ZDF einen früheren Sendeplatz (DWDL.de berichtete) - mit Erfolg: Jeweils rund vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben um 21:45 Uhr dran und damit deutlich mehr als auf dem ursprünglichen Sendeplatz. Dazu kommt, dass auch die 15 Minuten später ausgestrahlten Krimi-Wiederholungen mit über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weiter gut performten. Grund genug für den Sender, diesen Ablauf auch 2026 beizubehalten.

"Nach der 'Erprobungsphase' plant das ZDF - unter Vorbehalt der Zustimmung der Gremien - eine Schemaänderung für das 'heute journal' am Samstag", sagte eine ZDF-Sprecherin zu DWDL.de. Demnach soll das "heute-journal" ab dem 10. Januar 2026 in der Regel immer um 21:45 Uhr gesendet werden. Zwischen Sonntag und Donnerstag hat die Sendung schon seit Jahrzehnten ihren Stamm-Sendeplatz um 21:45 Uhr, nur freitags weicht das ZDF von diesem Schema etwas ab. "Durch die einheitliche Sendezeit des 'heute journals' um 21:45 Uhr will das ZDF eine größere Verlässlichkeit gewährleisten und so dem Informationsinteresse seiner Zuschauerinnen und Zuschauer Rechnung tragen", heißt es aus Mainz.

Das ZDF hatte vor 15 Jahren damit begonnen, das "heute-journal" am Samstagabend um eine Stunde nach hinten zu schieben. Durch die seither zusätzlich ausgestrahlte Krimi-Wiederholung wollte der Sender nicht zuletzt dem "Sportstudio" eine feste Anfangszeit garantieren - unabhängig davon, ob im Vorfeld ein Film oder eine Show zu sehen ist.