Leonine Studios nimmt Veränderungen bei seiner Non-Facual-Aufstellung im Süden vor. Wie das Unternehmen jetzt angekündigt hat, werden die Produktionsmarken Madame Zheng Production und SEO Entertainment künftig in einer gemeinsamen Gesellschaft zusammengelegt. Konkret wird SEO Entertainment in Madame Zheng Production integriert, soll aber als eigenständiges Label weitergeführt werden.

© Leonine Studios Gillad Osterer

"Wir respektieren Gillads Wunsch nach 18 Jahren neue Wege zu gehen und danken ihm herzlich für seine herausragende Arbeit und die vielen erfolgreichen Produktionen, die immer eine eigene Handschrift trugen", sagte Fred Kogel, CEO der Leonine Studios. "Seine Entscheidung war Anlass für uns, das Genre Factual Entertainment innerhalb der Leonine Gruppe neu zu denken und mit einer strategischen Neuausrichtung optimale Bedingungen für die Kreativteams zu schaffen."

Mit der Doku-Serie "Feuer & Flamme" hatte SEO Entertainment in den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert und mit Formaten wie "Down the Road", "Das Lachen der Anderen" oder "Die Unfallklinik" weitere gleichermaßen innovative wie erfolgreiche Sendungen hergestellt. Auch die "Jenke"-Formate entstehen seit einiger Zeit hier. Im Show-Bereich setzte die Produktionsfirma unter anderem die mit dem Fernsehpreis ausgezeichnete Musikshow "That's My Jam" mit Bill und Tom Kaulitz um, aber auch die bei ProSieben gefloppte "Superduper Show".

"Neue kreative und operative Potenziale"

Durch die Zusammenführung mit Madame Zheng Production, wo bislang unter anderem die Realityshow "Forsthaus Rampensau" entsteht, erhofft sich Leonine nun "neue kreative und operative Potenziale". "Die gebündelte Kompetenz und Erfahrung von Tina Wagner und Sebastian Heinlein eröffnet uns im Non-Fiction Bereich neue Möglichkeiten, die vielfältigen Genres noch optimaler und kundenorientierter weiterzuentwickeln", zeigte sich Jochen Köstler, Executive Vice President Non-Fiction bei Leonine Studios. Tina Wagner schwärmt bereits, dass das Label SEO Entertainment die Produktionsfirma "perfekt ergänzen" werde.

Sebastian Heinlein: "Gillad hat unsere Strategie bei SEO Entertainment maßgeblich geprägt und aus unserer Zusammenarbeit ist über die Jahre eine Freundschaft geworden, die bleibt - auch wenn unser gemeinsamer beruflicher Weg jetzt endet." SEO Entertainment soll nach Heinleins Willen "auch weiterhin für hohe Produktionsqualität, innovative Erzählformen und Publikumserfolge" stehen.