Im September schickte der History Channel auf seinem YouTube-Kanal zwei neue Talkformate testweise ins Rennen und kündigte an, das Format mit der stärkeren Resonanz in Serie zu schicken. Inzwischen sind die Würfel gefallen: "Change My Mind" erzielte im Vergleich mit "Clash der Generationen" nicht nur eine höhere Anzahl an Aufrufen, sondern stieß auch auf mehr wohlwollende Kommentare. Daher geht es nun in Serie.

Die zweite Folge mit dem Titel "Demokratie hat ein Verfallsdatum" wurde sogar bereits veröffentlicht. Moderiert wird "Change My Mind" weiterhin von Miriam Cissé, die mit Passantinnen und Passanten verschiedener Generationen Thesen wie "Wer Migration stoppt, stoppt Deutschland", "KI macht uns arbeitslos" und "Unsere Demokratie hat ein Verfallsdatum" diskutiert. Ziel seine kontroverse Debatten und der Austausch von Meinungen und Perspektiven zu aktuellen Aspekten des gesellschaftlichen Wandels.

Die Folgen haben eine Länge zwischen 10 und 15 Minuten, mit der Realisation hat der History Channel die Agentur Happygang beauftragt, die derzeit in Berlin dreht. Weitere Themen, denen sich Miriam Cissé in "Change My Mind" widmen wird, sind "Jeder kann Millionär werden", "In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit" und "Haftbefehl statt Goethe". Insgesamt entstehen sechs neue Folgen des Formats, die immer sonntags veröffentlicht werden.

Miriam Cissé: "‚Change My Mind‘ steht für offenen Dialog statt festgefahrener Fronten. Wir bringen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten zusammen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Perspektiven zu entdecken. In einer Zeit, in der Debatten oft laut und polarisiert geführt werden, setzt die Sendung bewusst auf einen respektvollen Austausch kontroverser Sichtweisen. Denn nur wer bereit ist, die eigene Sicht zu hinterfragen, kann wirklich begreifen – und vielleicht sogar seine Meinung ändern."

"Change My Mind" läuft ausschließlich und kostenfrei bei YouTube und nicht im linearen Programm des Pay-TV-Senders. Der deutsche YouTube-Kanal des History Channel zählt knapp über 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Neben kostenlosen Videos bietet der History Channel dort auch ein kostenpflichtiges Abo für 4,99 Euro im Monat an.