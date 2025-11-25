Neuzugang am Fürstenhof: Der 33-jährige Schauspieler Frederik Bott übernimmt bei "Sturm der Liebe" künftig die Rolle des Försters Marlon Ständler, der nach Bichlheim kommt. Die erste Folge mit Bott wird voraussichtlich am 30. Januar 2026 im Ersten zu sehen sein. Bereits an seinem ersten Arbeitstag im Wald gerät Marlon mit einer engagierten Pflanzenschützerin aneinander – die sich schnell als Fanny Schätzl herausstellt.

Während sich Marlon direkt in Fanny verliebt, ist Fanny der neue Förster mit seiner direkten, ehrlichen Art zunächst nicht sympathisch. Doch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Natur führt die beiden immer wieder zusammen und Fanny beginnt hinter Marlons rauem Charme langsam einen Menschen zu sehen, der sie wirklich versteht und auf den sie sich verlassen kann. Diese Entwicklung beobachtet auch Kilian, in dem die Eifersucht aufkeimt und befürchtet Fanny für immer zu verlieren.

Darüber hinaus hat Bavaria Fiction, das für die Produktion der täglichen Serie zuständig ist, ein Comeback von Krista Birkner angekündigt. Die Schauspielerin wird erneut als Sophia Wagner in "Sturm der Liebe" zu sehen sein, die erste neue Folge mit ihr wird voraussichtlich am 16. Januar gesendet. Die Figur der Sophia Wagner war bis diesen Oktober in der Serie zu sehen, damals musste sie den Fürstenhof unter dramatischen Umständen verlassen.

Nun ist sie zurück und bringt entscheidende Neuigkeiten mit: Sie hat Markus Schwarzbach seine Fürstenhof-Anteile abgekauft und versetzt die anderen Anteilseigner damit in Aufruhr. Doch entgegen allen Erwartungen will Sophia keine neue Intrige anzetteln – im Gegenteil: Die Ereignisse haben sie verändert, und sie kehrt mit einem neuen, positiven Vorsatz zurück. Ob sie insbesondere Christoph von ihrem Sinneswandel überzeugen kann, ist jedoch noch ungewiss.