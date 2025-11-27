RTLzwei hat für den 14. Dezember eine Sonderfolge von "Grip - Das Motormagazin" angekündigt. An diesem Sonntag dreht sich ab 18:15 Uhr alles um Moderator Matthias Malmedie, der bereits Anfang Dezember 50 Jahre alt wird. In der Folge, die es bereits eine Woche vorab bei RTL+ zu sehen geben wird, muss sich der Moderator drei Challenges stellen - und nach Senderangaben weiß es nicht, was auf ihn zukommt.

Mit von der Partie in der Sonderausgabe des Formats sind Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, Sportreporter Kai Ebel und Rennfahrer Tim Schrick. Produziert wird die Folge von Burda Studios GmbH. Malmedie führt bereits seit 2007 durch "Grip", das er auch maßgeblich mitentwickelt hat. Seine Karriere startete Malmedie einst bei Motorvision TV. 2001 machte er seine Rennfahrer-Lizenz und nahm unter anderem am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil.

In der Geburtstagsfolge steht zunächst ein Nachteinkauf im Elektro-Kart auf dem Programm: Matthias und seine Mitstreiter Niki, Philipp und Helge müssen eine Geburtstagseinkaufsliste abarbeiten - nicht mit Einkaufswagen, sondern in Elektro-Karts. In der zweiten Challenge geht’s in einer Neuauflage von "Der Perfekte Fluchtwagen" darum, die Diebe der "Mona Malmedie" zu stellen.

Den Abschluss bildet ein Drift-Duell gegen die Luftakrobaten "Team Niebergall". Matthias und ein Überraschungsgast treten in 500 bis 700 PS starken Driftcars an, um Figuren am Boden nachzufahren, die die Kunstflieger am Himmel vorgegeben haben.

Ähnlich wie andere Formate im linearen Fernsehen hat auch "Grip" in den zurückliegenden Jahren massiv an Reichweite verloren. Ein großer Erfolg das ist das Format bei RTLzwei nur noch selten, am vergangenen Sonntag sorgten 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 2,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Wie das Format bei RTL+ performt, ist nicht bekannt.