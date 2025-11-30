Nachdem ProSieben für Heidi Klum in diesem Jahr das reichlich skurrile "HeidiFest" ausgerichtet hat, hat der Sender fürs kommende Jahr wieder ein neues Projekt angekündigt, in dem sie neben einer weiteren Staffel von "Germany's Next Topmodel" bei dem Sender zu sehen sein wird. So soll noch im Frühjahr eine zweiteilige Primetime-Doku ausgestrahlt werden, die sich neben Heidi Klum auch um ihre beiden Kinder Leni und Henry Samuel dreht.

Die drei würden "vor, während und nach ihren Jobs rund um den Globus" mit der Kamera begleitet, sagte ProSiebenSat.1-Contentchef Henrik Pabst. An Leni Klum kommt man hierzulande bekanntlich schon länger nicht mehr vorbei, weil sie mit ihrer Mutter auf zahlreichen Plakaten in Unterwäsche posiert. In der vergangenen Staffel von "Germany's Next Topmodel" hatte dann auch Henry Samuel Klum als "Set-Praktikant" einen Auftritt. Er ist seit diesem Jahr ebenfalls als Model tätig.

In "On & Off Catwalk - by Heidi Klum" soll es laut Henrik Pabst "sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums" geben sowie "Bilder, die man so noch nicht gesehen hat". Auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz lässt sich seit zwei Jahren bekanntlich mit Kameras begleiten: Er steht gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill für die Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" vor der Kamera. Darin ist auch Heidi Klum immer wieder zu sehen, spielt aber nur eine Nebenrolle.

Während "Germany's Next Topmodel" trotz zuletzt gesunkener Quoten für ProSieben weiterhin ein großer Erfolg ist, geriet das "HeidiFest" aus Quotensicht zum Reinfall. Die Show erzielte zur Primetime nur knapp über sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte insgesamt knapp über 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.