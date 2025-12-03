Drei Tage vor der Ausstrahlung von "Denn sie wissen nicht, was passiert" hat RTL auch offiziell bestätigt, dass sich an diesem Abend nicht nur der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk von der Showbühne verabschieden wird - auch für Günther Jauch und Barbara Schöneberger, seine jahrelangen Mitstreiter in der Sendung, wird es der letzte Auftritt in der Sendung sein. Entsprechende Spekulationen, die bereits vor einigen Tagen die Runde machten, hat der Privatsender jetzt auch offiziell bestätigt.

"Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann", sagte Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, am Mittwoch mit Blick auf den nahenden Dreifach-Rückzug. "Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt - ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt. Ganz RTL bedankt sich für diese aufregende, gemeinsame Reise!"

Gottschalk, Jauch und Schöneberger traten seit 2018 gemeinsam in der Spielshow an - in wechselnden Rollen und stets, dem Sendetitel entsprechend, nicht ahnend, was sie erwartet. Doch auch wenn sich am kommenden Samstag alle drei aus der Show verabschieden werden, wird wohl ganz besonders Thomas Gottschalk im Mittelpunkt stehen, auf dessen "ausdrücklichen Wunsch" die Sendung trotz seiner Erkrankung stattfinden soll. "Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite", erklärte RTL bereits am Montag (DWDL.de berichtete).

Das Ende von "Denn sie wissen nicht, was passiert" geht damit übrigens nicht einher, denn schon eine Woche später - am 13. Dezember - wird es die nächste Ausgabe zu sehen geben. Für die Show beginne dann "eine neue Ära", teilte RTL mit, ohne jedoch zu verraten, wer darin zu sehen sein wird. Doch der Sender verspricht: "Ohne jede Vorbereitung treffen hochkarätige Prominente auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen." Details sollen wohl erst in der Premieren-Sendung selbst bekanntgegeben werden.