Schon bei einem Aufritt in der ZDF-Sendung "Der Quiz-Champion" wirkte Thomas Gottschalk vor einigen Wochen abwesend, zuletzt waren es dann seine Auftritte bei der Bambi-Verleihung und der Romy-Verleihung, bei denen auch dem Letzten im Publikum klar geworden sein dürfte: Thomas Gottschalk geht es aktuell nicht gut. Nachdem er gesundheitliche Probleme zuvor noch bestritten hatte, machte er am Sonntag dann via "Bild" öffentlich, dass er an einer aggressiven Krebsform erkrankt ist und bereits zwei Operationen hinter sich hat.

Dass er auf der Bühne zwischenzeitlich desorientiert wirkte, begründet er mit den starken Schmerzmitteln, die er infolge dessen nehmen muss. "Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken", zitiert ihn die "Bild". Als Mann "alter Schule" habe er seine Verpflichtungen trotzdem erfüllen wollen. Er habe überlegt, die Tabletten vor den Auftritten wegzulassen, das hätten ihm allerdings die Ärzte verboten. Gottschalk weiter: "Bei der Romy habe ich gemerkt, es hat keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden."

Nach dieser Aussage stand also die Frage im Raum, ob es wirklich noch zur Abschiedsshow von "Denn sie wissen nicht, was passiert" kommen würde, die für den kommenden Samstagabend angesetzt ist. Die Show dauert für gewöhnlich bis weit nach Mitternacht. Trotzdem will Thomas Gottschalk diese Show - die nun wirklich seinen schon mehrfach begangenen Abschied vom Samstagabend darstellen soll - noch über die Bühne bringen. Usprünglich war sie als Live-Show angekündigt, nun ist von einer zeitversetzten Ausstrahlung die Rede.

"Auf seinen eigenen ausdrücklichen Wunsch wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern", schreibt RTL auf seiner Website. Und weiter: "Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite."

Nicht nur für Thomas Gottschalk wird es übrigens die letzte Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" sein, auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger sind nicht länger Teil des Formats. Schon eine Woche später, also für den 13. Dezember, hat RTL aber die nächste Ausgabe von "DSWNWP" mit noch unbekannter Besetzung angekündigt.

Korrektur-Hinweis: Zunächst stand an dieser Stelle, dass die Show live übertragen wird. Tatsächlich spricht RTL entgegen der ursprünglichen Ankündigung von einer zeitversetzten Ausstrahlung.