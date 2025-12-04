"Bundestagswahl" war bislang der meistgesuchte Begriff in diesem Jahr bei Google - das geht aus dem Jahresrückblick hervor, den Google frühzeitig veröffentlicht hat. Die Auswertungen liegen dabei auch für zahlreiche Unterkategorien vor. So hat der Suchmaschinen-Marktführer beispielsweise auch zusammengestellt, nach welchen Serien die Deutschen am häufigsten gesucht haben. Die ersten drei Plätze und insgesamt sechs aus den Top 10 gehen dabei an Netflix.

Durchaus etwas überraschend ganz vorne liegt dabei die neueste Staffel der Anthologie-Serie "Monster", die sich diesmal mit der Geschichte von Ed Gein beschäftigte. Vermutlich dürften recht viele nach den realen Hintergründen recherchiert haben. Erst danach folgt mit "Squid Game" dann die bislang reichweitenstärkste Netflix-Serie des Jahres. Für "Stranger Things" kam der Start der finalen Staffel schlicht zu spät. Stattdessen erreichte noch "Adolescence" das Treppchen.

Im Serien-Ranking sind aber auch zwei deutsche Produktionen: Der Prime-Video-Hit "Maxton Hall" auf Platz 4 sowie die Horror-Serie "Cassandra" von Netflix auf Rang 10. Mit "The White Lotus" brachte es eine HBO-Serie, die hierzulande bei Sky zu sehen war, auf einen starken siebten Platz noch vor dem Netflix-Hit "Wednesday". Disney+ ist mit "Good American Family" vertreten. Genauere Daten zur Anzahl der Suchanfragen gibt Netflix nicht bekannt.

Auch bei den Filmen ist es eine Produktion für Netflix, die sich ganz oben findet - und zwar eine deutsche: "Babo - Die Haftbefehl-Story" landet noch vor "Ein Minecraft Film" und "Nosferatu" ganz oben. "Das Kanu des Manitu" reiht sich auf Platz 6 ein. Wie sehr die Haftbefehl-Doku in Film-Form die Deutschen bewegt hat, zeigt sich in den Google-Suchtrends auch noch an anderer Stelle: Haftbefehl ist die meistgesuchte deutsche Persönlichkeit noch vor Bundeskanzler Friedrich Merz und Heidi Reichinnek von den Linken. Platz 4 geht etwas überraschend an Trigema-Chef Wolfgang Grupp.

Im Reality-Bereich unterstreicht hingegen RTL seine Vormachtstellung. Das Reality-Format, das die Deutschen am häufigsten bei Google gesucht haben, war demnach "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Völlig überraschend auf Platz 2 landet "Golden Bachelor", das hierzulande eigentlich nicht für eine große Welle gesorgt hat. Auf Platz 3 führt Google "Bauer sucht Frau International", wobei hier unklar ist, ob nicht vielleicht doch auch "Bauer sucht Frau" hier mit eingeflossen ist, das nicht einzeln im Ranking auftaucht. Netflix belegt mit "Too hot to handle Germany" Platz 4 vor dem Joyn-Format "The Race". Dahinter tauchen dann auch schon "Kaulitz & Kaulitz" und mit "The 50" das stärkste Format von Prime Video auf. Meistgesuchter Reality-Star war Edith Stehfest.