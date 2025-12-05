Story House Pictures dreht noch bis zum 26. Januar in Lettland und Litauen eine neue, sechsteilige Thriller-Dramaserie für ZDFneo. Der Arbeitstitel: "Die Putzfrau". Eben diese Putzfrau Teri wird von Aylin Tezel verkörpert. Teri ist dabei nicht irgendeine Putzfrau, sondern gerät an einen windigen Unternehmersohn, der sie in die eigenen Geschäfte einspannt und die Mutter so in einen Interessenskonflikt bringt. Im Mittelpunkt der Serie steht die Frage, wie weit eine Mutter gehen würde, um das Leben des eigenen, todkranken Kindes zu retten.

Und so beschreibt das ZDF den Inhalt der Serie im Detail: Bei einem Aushilfsjob als Reinigungskraft im Luxushotel des Unternehmersohns Vincent Karanz (Stefan Gorski) wird Teri Zeugin eines Mordes. Um ihr eigenes Leben zu retten, bietet sie Vincent an, den Tatort mit derselben Gründlichkeit zu säubern, die sie als Mutter eines immunkranken Kindes verinnerlicht hat. Damit ist der Grundstein für einen gefährlichen Pakt gelegt: Denn Teri braucht Geld für eine teure, aber lebensnotwendige Therapie für ihre Tochter Luca (Hanna Heckt).

Die Mutter reinigt fortan Tatorte für den vermögenden Vincent. Mit jedem Auftrag gerät die frühere Medizinstudentin tiefer in einen moralischen Konflikt. Schnell kommt ihr das LKA auf die Spur. Noch dazu wächst mit dem steigenden Druck auch eine unerwartete, gefährliche Anziehungskraft zwischen ihr und Vincent. Sowohl vom LKA als auch der kriminellen Unternehmerfamilie in die Mangel genommen, steht für Teri nicht nur die Rettung ihres Kindes auf dem Spiel, sondern auch ihre Gefühle für Vincent.

Regisseur Andreas Menck inszeniert die Drehbücher von Andreas Gutzeit, Swantje Oppermann und Florian Puchert. In weiteren Rollen spielen unter anderen Rick Okon, Deleila Piasko, László I. Kish und Jana Julia Roth in der Serie mit. Als Produzenten agieren auf der Seite von Story House Andreas Gutzeit und Jens Freels. Die Redaktion im ZDF haben Tanja Bares und Lea Berg.