Was im Frühjahr 2021 noch mit einem zweiteiligen Pilot in der ARD-Mediathek begann, hat sich über die Jahre zu einem schönen Erfolg entwickelt: Ende Oktober ging die Serie "Almania", in der Phil Laude in die Rolle des Alman-Lehrers Frank Stimpel an der Cem-Özdemir-Gesamtschule schlüpft, bereits in die dritte Staffel. Und schon in den Wochen zuvor dürfte die Fangemeinde der Serie nochmal deutlich gewachsen sein: Nachdem die erste Staffel auch bei Netflix veröffentlicht wurde, schaffte sie es dort für immerhin zwei Wochen in die deutsche Top 10.

Eine Fortsetzung von "Almania" ist bereits in Arbeit: Die Produktion von neuen Folgen bereits angelaufen, bis März 2026 sollen die neuen Folgen abgedreht sein. Die Veröffentlichung ist dann für Anfang 2027 angepeilt. Die vierte Staffel wird allerdings auch zugleich die letzte von "Almania" sein, wie der SWR gegenüber DWDL.de bestätigt.

Mit Phil Laude will der SWR aber auch weiterhin zusammenarbeiten, neue Ideen seien in Arbeit. Laude hat erst kürzlich sein vorerst letztes YouTube-Video veröffentlicht. Er war ab 2006 Teil des Comedy-Trios "Y-Titty", das über viele Jahre der meistabonnierte deutsche YouTube-Kanal blieb. Auch nach dessen Auflösung blieb er mit eigenem Kanal auf YouTube aktiv, seit 2017 unter dem Dach von Funk. Seinen Abschied begründete er damit, eine Auszeit zu benötigen - die Arbeit an seinem Herzensprojekt "Almania" war davon aber ausgenommen.

Das Ensemble von "Almania" besteht neben Laude auch aus Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov, Mathilda Smidt, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Leonid Roth, Jansel Dogan, Derya Dilber, Tim Alberti, Milton Welsh, Dela Dabulamanzani, Ludger Pistor und Johannes Zeiler, neu kam zur dritten Staffel Jule Hermann an Bord. Headautor der Serie ist Thomas Mielmann, Regie führt David Gruschka, Phil Laude fungiert auch als Showrunner. Produziert wird die Serie von DCM Pictures in Zusammenarbeit mit Diggi Tales.