Seit 15 Jahren begleitet RTLzwei die Geissens nun schon mit einer eigenen Dokusoap. Anlässlich des Jubiläums hat der Privatsender jetzt einen ganzen Geissens-Tag in Aussicht gestellt: So wird es am Samstag, den 3. Januar - auf den Tag genau 15 Jahre nach Ausstrahlung der ersten Folge - zwischen 8:10 Uhr und 20:15 Uhr noch einmal zahlreiche Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen geben. RTLzwei spricht von "Highlight-Folgen", die an diesem Tag laufen werden.

Darüber hinaus hat RTLzwei aber auch frischen Nachschub rund um Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss in Aussicht gestellt. Geplant sind zwei 90-minütige Spezial-Folgen der Dokusoap, die von Geiss TV produziert wird. So geht es am Montag, den 5. Januar um 20:15 Uhr um den bewaffneten Raubüberfall, der die Familie im Sommer in ihrer Villa in Saint-Tropez erschütterte. Daran sollen die von Überwachungskameras aufgezeichneten Szenen "erstmals in voller Länge gezeigt" werden, wie der Sender ankündigte.

Deutlich fröhlicher dürfte es in der Spezial-Folge vom 12. Januar zugehen. An diesem Tag begehen die Geissens ihr Fernsehjubiläum mit einer exklusiven Party, bei der auch Opa Reinhold und Roberts Schwester Tina mit dabei sein werden.