Es ist kein Geheimnis: Emotionen dominieren Kurzvideoplattformen, ihre Inhalte und das Verhalten der User. Auf Basis der Themenrelevanz erhöhten Medienmarken im März ihren Veröffentlichungszyklus konsekutiv zur Krisenberichterstattung. Ein Großteil der regionalen und überregionalen Kanäle berichteten abseits der üblichen Strategie über Militäroperationen, die in diesem Monat auf verschiedenen Staatsgebieten stattgefunden haben. Der virale Nebeneffekt: Die konfliktgeladene Themenlage sorgte für überdurchschnittlich viele reichweitenstarke Treffer.

Zwar schränkt TikTok explizite Inhalte zunehmend konsequent ein, allerdings fallen unter diese Leitlinie scheinbar kaum zerstörerische Sequenzen wie Bombeneinschläge oder flüchtende Menschenmengen. Publisher greifen (bewusst oder unbewusst) in diesem Kontext vordergründig auf extremes Videomaterial zurück, das diverse Zerstörung im vollen Ausmaß darstellt – und so seine Wirkung zeigt. Von den zehn Medienmarken in den Charts ziehen vier durch die konkrete Darstellung von Angriffs- und Verteidigungsaufnahmen ein.

Der kriegerische Nährboden führte im aktuellen Monat zu einem neuen Reichweitenhoch: Mehr als 19,2 Millionen Aufrufe generierte ein Medienkanal mit einer einzelnen Veröffentlichung. Seit der 3,5-jährigen Aufzeichnung der News-Charts wurde bisher kein stärkerer Wert registriert. Wer den einmaligen Viralhit verbuchen konnte:

Mit diesen Themen waren Publisher im März auf TikTok erfolgreich

© DWDL

10. Platz: Sky Sport

Max Dowmann wurde der jüngste Torschütze der Premier League und katapultierte gleichzeitig Sky Sports in die Publisher-Charts. Das Video führte zu 2,4 Millionen Aufrufen. Eine Retourkutsche auf dem Fußballfeld mit 1,7 Millionen Klicks sowie ein Böller-Eklat mit 1,5 Millionen Sichtungen konnten ebenfalls reichweitenstark ausgespielt werden.

(Eigentlich würde RTL Sport mit einer Veröffentlichung über 2,5 Millionen Aufrufen den zehnten Platz einnehmen. Allerdings deutet die niedrige Interaktionsrate mit weniger als 2.300 Likes auf eine nicht-gekennzeichnete Werbeanzeige hin. Entsprechend wird die Position in der Wertung nicht berücksichtigt.)

9. Platz: ntv

Der RTL-Kanal berichtete über mehrere Asylanträge des iranischen Frauen-Fußballteams in Australien und registrierte so 2,9 Millionen Klicks. Das Interview eines Tankstellenbesitzers ging mit 2,4 Millionen Sichtungen viral, die Durchsuchung der Epstein-Ranch brachte 2,1 Millionen Aufrufe ein.

8. Platz: FAZ

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung setzte ebenfalls 2,9 Millionen Aufrufe um und gewinnt folglich den achten Platz der TikTok-Charts mit einem Like-Vorsprung von 18.000 Interaktionen. Auslöser war eine Angriffswelle in Teheran. Ebenfalls reichweitenstark: die verlorene Wette einer FDP-Politikerin mit 1,5 Millionen Klicks sowie die Landtagswahlen in Baden-Württemberg mit 1,4 Millionen Sichtungen.

7. Platz: RTL Exklusiv

Ein Publikum von 3,2 Millionen versammelte sich auf dem Fotobeitrag des Starkanals von RTL. Die zahlreiche Interaktion löste ein erstes Statement von Michael Ballack zum Tod seines Sohnes aus. Zudem äußerte sich Rebecca Mir im Kölner Treff über Collien Fernandes und erreichte damit 1,2 Millionen User.

6. Platz: SWR Aktuell

Schwerer Bandendiebstahl beförderte den Kanal des Südwestrundfunks mit 3,4 Millionen Hits auf den sechsten Platz der TikTok-Auswertung. Ebenfalls viral: die ersten Hochrechnungen der Landtagswahlen in Baden-Württemberg mit 1,4 Millionen Treffern sowie Hygieneverstöße in einem ulmer Imbiss mit 1,1 Millionen Klicks.

5. Platz: RTL Nord

Im Januar gestartet, jetzt schon in den Charts: RTL Nord punktete im März mit einem geklauten Ortsschild und löste mit dem Beitrag 3,9 Millionen Aufrufe aus. Zwei weitere Lokalnachrichten über einen Femizid in Barsinghausen mit 1,1 Millionen Sichtungen sowie eine seltene Erkrankung in Ritterhude mit einer Millionen Aufrufen wurden ebenso klickstark ausgespielt.

4. Platz: stern

Der Nahostkonflikt mit einer Eskalation am Flughafen in Dubai wurde auf dem RTL-Magazinkanal zur Sensation und verursachte 5,7 Millionen Sichtungen. Dafür resultiert der vierte Rankingsplatz der News-Charts. Auch ein Interview mit Oliver Pocher verbuchte 2,1 Millionen Klicks, der Nachklapp zum viralen Coldplay-Debakel spielte nochmals 1,5 Millionen Aufrufe ein.

3. Platz: nicetoknow

Eine Stripperin tanzte erst an einer katholischen Privatschule und sich dann auf dem Kanal des Westdeutschen Rundfunks zu 6,2 Millionen Klicks. Darüber hinaus thematisierte nicetoknow die Konsequenzen von elektrischen Zigaretten mit 3,7 Millionen Aufrufen sowie die Strafakte einer 14-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen mit 1,5 Millionen Sichtungen.

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2. Platz: RTL Aktuell

Beachtliche 7,1 Millionen Aufrufe strich der RTL-Nachrichtenaccount für die Aufnahmen einer abgefangenen Rakete auf türkischem Staatsgebiet ein. Zudem erfolgreich: Das Statement des Bundeskanzlers Friedrich Merz zur Lage im Nahen Osten mit einem Publikum von 2,1 Millionen sowie eine satirische Statue von Trump und Epstein in Washington mit 1,3 Millionen Klicks.

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1. Platz: DW News

Eine Seltenheit: die Deutsche Welle kann die Spitzenposition des Vormonats verteidigen und nimmt erneut den ersten Platz ein. Das Video einer israelischen Bombe, die ein Mehrfamilienhaus im Libanon zum Einsturz brachte, erzielte über 19,2 Millionen Aufrufe – und damit gleichzeitig einen neuen Reichweitenrekord der Publisher-Analyse. Auch ein Terrorangriff in Nigeria generierte 8,3 Millionen Klicks. Einen Kontrast bildete das Video von Nepals zukünftigen Premierminister mit 6,9 Millionen Sichtungen, der zuvor als Rapper bekannt war.

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Stand der letzten Abrufe: Dienstag, 31. März 2026, 22 Uhr.