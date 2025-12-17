Die Kölner Produktionsfirma i&u Studios arbeitet mit dem Luxus-Tuning-Marke Brabus für eine neue Reality-Serie zusammen, in deren Mittelpunkt Constantin Buschmann, der CEO des Unternehmens, sowie seine Partnerin Mili Umicevic stehen. Begleitet werden sollen die beiden "bei der Herausforderung, Unternehmenserfolg, Markenkult und Privatleben in Einklang zu bringen", wie es heißt. Die Rede ist von einem "einzigartigen Blick hinter die Kulissen", bei der auch einige prominente Kunden und Geschäftspartner zu sehen sein werden.

Brabus stand im Herbst einige Tage lang in den Schlagzeilen, ausgelöst durch einen Streit mit einem Rapper und dessen Frau, der zwischenzeitlich zu eskalieren drohte. Womöglich bietet das sechsteilige TV-Projekt der Leonine-Tochter, das unter dem Titel "Brabus: One Second Wow" entsteht, also auch die Möglichkeit, das Image der Luxus-Marke wieder neu aufzuladen.

"Nach einer faszinierenden Entwicklung unserer Brand in den sozialen Medien in den letzten Jahren, für die ich sehr dankbar bin, gehen wir jetzt den nächsten Schritt, um unsere Community, aber auch Fans der Auto- und Designwelt mit auf unsere Reise zu nehmen - ehrlich und ungefiltert", sagt CEO Constantin Buschmann über das Projekt, das im kommenden Frühjahr bei Prime Video verfügbar sein soll.

Christian Meinberger, Geschäftsführer von i&u Studios und Produzent der Serie: "Besonders stolz sind wir auf die hybride Erzählweise, die wir mit dieser Serie etablieren. Diese Doku-Reality-Serie ist ein neuartiges Format, das die Tiefe einer brand-driven Doku-Serie mit der unmittelbaren Nähe und Leichtigkeit einer personality-driven Lifestyle-Serie verbindet – inklusive seltener Einblicke in das private Leben der Menschen hinter Brabus. Noch nie hat eine etablierte und erfolgreiche deutsche Legacy Brand mit internationaler Strahlkraft einen solch umfassenden Zugang gewährt."