Vox holt seine Lieferdienst-Show mit Beginn des neuen Jahres zurück - in unterschiedlicher Besetzung. Den Anfang machen Tim Mälzer und Roland Trettl mit "Mälzer und Trettl liefern ab!" am Sonntag, den 11. Januar um 20:15 Uhr. Eine Woche wollen Ali Güngörmüş und Elif Oskan vor laufender Kamera abliefern.

Mit der Rückkehr des von Endemol Shine Germany produzierten Formats gehen zugleich einige inhaltliche Änderungen einher. So geht der Lieferdienst erstmals auf Tournee durch Duetschland: Nach vielen Ausgaben vom Hamburger Alsterufer steuert der Pop-up-Lieferservice erstmals andere Städte an. Zum Auftakt geht es für Mälzer und Trettl in die "FischZeit" nach Eckerförde, ehe sich Güngörmüş und Oskan den Herausforderungen im "Kim&" in Aachen stellen,

Eine besondere Herausforderung besteht außerdem darin, dass die jeweiligen Läden geöffnet bleibe und hungrige Passanten versorgen müssen, die sich entweder für Bewährtes oder aber für die Tagesgerichte der beiden Spitzenköche entscheiden können - die sich auch parallel um ihre Bestellungen kümmern müssen. Zudem stehen nur reduzierte Zutaten und das Equipment, das vor Ort zu finden ist, zur Verfügung. Ebenfalls neu: Die Köche müssen auf einem Lieferschein notieren, wer die Besteller:innen vermeintlich sind. Diese entscheiden am Ende also nicht nur, wer geschmacklich mehr überzeugt hat, sondern auch, wer die Hinweise besser gedeutet hat. Und welcher Koch mehr Laufkundschaft mit seinem Gericht überzeugt, kann am Ende für das Zünglein an der Waage zum Tagessieg sorgen.

Neuer Sendeplatz für "Geo-Quiz"

RTL hat unterdessen für den Januar eine neue Folge von "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz" mit Sonja Zietlow und Dirk Steffens angekündigt. Anders als bisher wird die Show jedoch nicht am Samstagabend laufen - stattdessen hat sich der Sender für Freitag, den 16. Januar entschieden. Wie gehabt treten drei prominente Duos gegeneinander an und spielen um bis zu 30.000 Euro für den guten Zweck. Produziert wird "Wunder unserer Erde" von RTL Studios.