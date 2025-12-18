ProSieben hat eine neue Staffel des "TV Total Stand-up Club" in Aussicht gestellt. Das Format kehrt demnach am Dienstag, den 6. Januar, zurück ins Programm des Senders und ist dann immer ab 21:20 Uhr zu sehen. Am gleichen Tag kehrt Sebastian Pufpaff um 20:15 Uhr übrigens auch mit einer neuen Staffel von "TV Total" zurück.

Die Weihnachts- bzw. Silvester-Pause des Formats fällt also äußerst kurz aus. Am vergangenen Dienstag war die letzte reguläre Ausgabe von "TV Total" zu sehen, am 23. Dezember ist noch eine Sonderausgabe zu sehen, in der Pufpaff Weihnachten feiert (DWDL.de berichtete). Zwischen den Jahren macht die Sendung dann eine Pause, ehe sie am 6. Januar schon wieder zurückkehrt.

Während ProSieben von "TV Total" im Winter und Frühjahr insgesamt 23 Ausgaben zeigen wird, kehrt das Stand-up-Spin-off mit acht frischen Folgen zurück. "TV Total Stand-up Club" feierte in diesem Jahr mit drei Ausgaben seine Premiere, die Quoten waren dabei schwankend. Während die Premiere mit 11,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gut verlief, lagen die zwei anderen Folgen angesichts von 7,3 und 8,1 Prozent (alle Daten endgültig gewichtet) schon deutlich darunter. Insgesamt sahen durchweg weniger als eine Million Menschen zu. Bei ProSieben hat man aber offenbar Potenzial in dem Format erkannt.

Arabella & Co. backen in Sat.1

Sat.1 hat derweil Neuigkeiten rund um die kommende Staffel von "Das große Promibacken" verraten - und dabei steht ein Jubiläum an, denn es wird der mittlerweile zehnte Durchlauf des Formats sein. Die neuen und von BBC Studios Germany produzierten Ausgaben sind ab Mittwoch, dem 11. Februar, ab 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen. Die prominenten Bäckerinnen und Bäcker sind Alexander Mazza, Anna-Carina Woitschack, Anne-Sophie Briest, Arabella Kiesbauer, Maximilian Arland, Paula Lambert, Rebecca Immanuel, René Casselly, Thomas Helmer und Thomas Hermanns. Für sie geht es darum, die Jury rund um die Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, Bettina Schliephake-Burchardt, und Sterne-Pâtissier Christian Hümbs zu überzeugen. Moderiert wird die Sendung von Enie van de Meiklokjes.