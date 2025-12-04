Sebastian Pufpaff feiert in einer XXL-Ausgabe von "TV Total" kurz vor Heiligabend Weihnachten: Am 23. Dezember begrüßt der Moderator das Publikum auf dem inzwischen angestammten Sendeplatz dienstags um 20:15 Uhr zu "TV total feiert Weihnachten". In der zweistündigen Show will man nicht nur die lustigsten Clips des Jahres zeigen, sondern auch den Bundesbewegtbildpreis vergeben. Thema sollen außerdem die hässlichsten Weihnachtsbäume Deutschlands sein, wie es in der Ankündigung zur Folge heißt.

Im Anschluss geht auch "Experte für Alles" zu Ende, ab 22:20 Uhr verabschiedet sich das Format mit Klaas Heufer-Umlauf mit einem Best-of von den Bildschirmen. An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen setzt ProSieben zur besten Sendezeit auf Spielfilme, zu sehen gibt’s dann "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs", "Fast & Furious 10" und "Indiana Jones und das Rad des Schicksals".

Einige Tage zuvor, am 20. Dezember, steht noch eine Live-Show an: An diesem Samstag treten Sylvie Meis und Riccardo Simonetti bei "Schlag den Star" gegeneinander an. Es wird die 99. Ausgabe der Show sein, soll heißen: Bald steht ein Jubiläum an. Und dafür gibt’s auch schon Pläne: Tickets für die 100. Ausgabe können bereits gekauft werden, demnach findet das Jubiläum am 11. Januar statt. Wer dann gegeneinander antritt, ist noch nicht klar. Der 11. Januar ist aber ein Sonntag, "Schlag den Star" würde damit zum Jubiläum von seinem gelernten Sendeplatz am Samstagabend abweichen.

Am 10. Januar kann "Schlag den Star" nicht laufen, weil ProSieben dort, so viel war schon bekannt, das "TV Total Turmspringen" zeigt (DWDL.de berichtete). Eine Woche zuvor, am 4. Januar, setzt man zudem auf eine neue Ausgabe der "Promi Darts WM". Das neue Jahr beginnt bei ProSieben also ziemlich show-lastig.