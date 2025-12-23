Die Fitness-Marke Gymondo bekommt einen eigenen Fernsehsender: Ab sofort ist Gymondo TV exklusiv auf der Plattform waipu.tv verfügbar - und damit pünktlich, bevor viele mit guten Sportvorsätzen ins neue Jahr starten werden. Der Sender steht Kundinnen und Kunden, die das Comfort- und Perfect-Plus-Paket gebucht haben, zur Verfügung.

Inhaltlich soll Gymondo TV spezielle Programme zum Abnehmen, Straffen, Muskelaufbau oder für mehr Beweglichkeit anbieten. Erklärt werden die Übungen, die meist ohne spezielle Sportgeräte durchführbar sind, von zertifizierten Trainern. Darüber hinaus sollen auch Themen rund um Lifestyle, Gesundheit und Fitness behandelt werden.

Mit dabei sind außerdem prominente Gesichter, allen voran TV- und Radio-Moderatorin Lola Weippert und das Influencer-Paar Sarah und Dominic Harrison, besser bekannt als "Team Harrison".