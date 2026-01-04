Luke Littler hat sich am Samstag erneut zum Darts-Weltmeister gekrönt, es ist sein zweiter Titel. Der 18-jährige Littler ist damit nun der jüngste Doppelweltmeister in der Geschichte des Sports. Und eigentlich sollte das Wunderkind auch am Sonntag bei der "Promi-Darts-WM" antreten, einen entsprechenden Platz für den künftigen Weltmeister hatte ProSieben jedenfalls freigehalten. Doch nun steht fest: Littler kommt nicht nach Bonn.

Wie die "Bild" berichtet, habe Littler kurzfristig abgesagt, weil er jetzt erst einmal eine Pause einlegen wolle. Doch für Ersatz ist bereits gesorgt. ProSieben hat bestätigt, dass Vize-Weltmeister Gian van Veen an der Show teilnehmen wird, er tritt demnach gemeinsam mit Cathy Hummels an.

Darüber hinaus sind auch noch die Profis Martin Schindler, Stephen Bunting, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Nathan Aspinall mit dabei. Sie spielen gemeinsam in Teams mit Reiner Calmund, Ailton, Gülcan Kamps, Joey Kelly und Alexander Kumptner. Im letzten Jahr hatte Ex-Fußballer Patrick Owomoyela zusammen mit Bunting den Sieg geholt, nun spielt der Engländer mit Ailton.

Gespielt wird bei der "Promi-Darts-WM" in Zweier-Teams im klassischen 501-Modus. Christian Düren moderiert und Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH. In den vergangenen beiden Jahren kam ProSieben mit dem Promi-Turnier auf etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe (14-49) lagen bei 13,5 und 14,4 Prozent. Profitiert hat ProSieben auch immer von der Tatsache, dass die Darts-WM kurz zuvor stattgefunden hatte - der Hype rund um den Sport ist in den zurückliegenden Jahren immer größer geworden.

Luke Littler war übrigens schon im vergangenen Jahr nicht bei der "Promi-Darts-WM" mit dabei, trotz seines damaligen Triumphs bei der regulären Weltmeisterschaft. Damals war Littler aber erst 17 Jahre alt und ProSieben hätte möglicherweise Probleme bekommen, wenn er länger als 23 Uhr auf der Bühne gestanden hätte. Das wäre in diesem Jahr kein Problem mehr gewesen, Littler ist mittlerweile volljährig.