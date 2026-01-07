Schon seit vielen Jahren sind "Die Beet-Brüder" bei Vox ein Garant für gute Quoten, doch nun hat auch RTL ein Auge auf das Format geworfen. Der große Vox-Bruder wird die Dokusoap ab Ende des Januar überraschend zu sich ins Programm holen - zwar nicht in Erstausstrahlungen, aber dafür erstaunlich großflächig in seinem Wochenend-Line-Up.

Konkret wiederholt RTL ab dem 25. Januar jeweils sonntags gleich mehrere Folgen der "Beet-Brüder" hintereinander. Zu sehen ist die Produktion von Tokee Bros. wöchentlich zwischen 11:45 Uhr und 17.45 Uhr, ehe schließlich das Promi-Magazin "Exclusiv - Weekend" übernimmt. Bei den gezeigten Episoden handelt es sich zunächst um Wiederholungen aus dem Jahr 2018.

In dem seit 2014 laufenden Format werden mehrere Gärtner engagiert, um die Außenanalogen zusammen mit ihren Besitzern innerhalb von einer Woche neu zu gestalten. Dass RTL nach all den Jahren auf "Die Beet-Brüder" aufmerksam geworden ist, überrascht indes nicht, schließlich ist das Format, zuletzt so erfolgreich gewesen wie noch nie: Die jüngst ausgestrahlte Herbst-Staffel erzielte bei Vox im Schnitt fast elf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bei RTL steht derweil im Wochenendprogramm schon zuvor eine weitere Änderung an: So wird das Promi-Magazin "Gala" schon am kommenden Samstag zum letzten Mal zu sehen sein. Grund für das Aus sind die angekündigten Sparmaßnahmen von RTL Deutschland (DWDL.de berichtete). Im Gegenzug wird RTL ab dem 17. Januar samstags um 17:45 Uhr jedoch auf "Exclusiv - Weekend" setzen. "Exclusiv" läuft damit fortan an allen sieben Tagen der Woche.