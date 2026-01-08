Vor ziemlich genau zwei Jahren ist "Die Notärztin" ein schöner Erfolg für Das Erste gewesen, die sechs damals ausgestrahlten Folgen wurden im Schnitt von 4 Millionen Menschen gesehen. Nun hat der Sender Nachschub angekündigt: Die zweite Staffel startet demnach am 24. Februar, die Serie ist dann wieder dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Bereits eine Woche zuvor stehen die Folgen eins bis sieben in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit, den Rest der Staffel gibt’s ab dem 7. April.

Insgesamt hat Das Erste für Staffel zwei 13 neue Folgen bei Polyphon Film in Auftrag gegeben, 2024 waren es noch sechs Episoden. Nach dem Erfolg der ersten Staffel spendiert man der Serie nun also deutlich mehr Folgen. Produzentin ist Sabine Tettenborn, Junior Producer ist Maximilian Koch-Erpach. Die redaktionelle Verantwortung haben Barbara Biermann (Executive Producerin) und Simon Riedl (beide SWR). Jan Haering und Florian Gottschick führen Regie, die Drehbücher stammen von Jan Haering, Tina Thoene, Nina Blum und Frank Wollin. Für die Kamera verantwortlich ist Lukas Steinbach.

Im Mittelpunkt der Serie steht erneut Sabrina Amali als Ärztin Dr. Nina Haddad. Staffel zwei taucht nach Senderangaben tiefer in die beruflichen und privaten Herausforderungen der Notärztin ein und rückt zugleich die Geschichten des gesamten Teams der Wache stärker in den Fokus. Dramatische Rettungseinsätze und intensive emotionale Momente zeigen, wie "Die Notärztin" und das Team der Feuerwache anderen helfen und dabei ihr eigenes Leben riskieren. Neben Amali gehören erneut Paul Zichner als Rettungssanitäter Paul Raue, Max Hemmersdorfer als Feuerwehrmann Markus Probst, Anna Schimrigk als Feuerwehrfrau Billy Johannes und Johannes Kienast als Wachleiter Patrick Köster zum Ensemble.

ZDF lässt in Garmisch ermitteln

Ein kompletter Neustart steht im Februar unterdessen im ZDF an. Für Samstag, den 28. Februar, hat der Sender die Ausstrahlung des Krimis "Der Garmisch-Krimi: Wolfsmond" angekündigt - auch diesen gibt’s bereits eine Woche vorab online zu sehen. Bei dem Film handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ServusTV, die vor einiger Zeit noch den Arbeitstitel "An der Grenze" trug. Produziert wird der Streifen von Bavaria Fiction und Satel Film. Regisseurin Saralisa Volm inszenierte den Fernsehfilm nach einem Drehbuch von Leona Stahlmann und Niklas Hoffman.

In den Hauptrollen sind Lavinia Wilson und Philine Schmölzer zu sehen, als Ex-Kommissarin Ira Zach (Wilson) und ihre junge Nachfolgerin Daphne Meindl (Schmölzer) bilden sie ein ungleiches Ermittlerduo in Garmisch - vor allem, weil eine von beiden gar nicht mehr ermitteln darf, sondern neuerdings im Baumarkt arbeitet. In der Region sorgt der Wolf für Aufregung und zahlreiche gerissene Schafe spalten die Bevölkerung in Wolfsgegner und -befürworter. Als der Vorstand des Naturschutzbundes ermordet wird und Daphne bei ihren Ermittlungen nicht weiterkommt, sucht sie Rat bei Ira. Diese vermutet, dass sich weitaus größere Interessen hinter der Tötung der Schafe verbergen.