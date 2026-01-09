Am Donnerstag hatten RTL Deutschland und Warner Bros. Discovery eine Ausweitung ihrer Partnerschaft angekündigt: Sowohl über RTL+ als auch über HBO Max werden beide Angebote künftig als Bundle mit einem deutlichen Preisvorteil gegenüber den Einzelbuchungen angeboten. Daneben gibt es aber mindestens noch einen weiteren Launch-Partner für HBO Max: Waipu.tv hat angekündigt, den Streamingdienst direkt zum Start am 13. Januar in sein Angebot zu integrieren.

Der IPTV-Anbieter waipu.tv hat auch Partnerschaften mit zahlreichen anderen Streamingdiensten und bietet Pakete mit Netflix, Disney+, Joyn, Wow und DAZN an, dazu gesellt sich nun also auch HBO Max. Zu den Preisen heißt es, dass die Kombination von waipu.tv Perfect Plus mit HBO Max ab 17,99 Euro erhältlich sein wird. Da Perfect Plus alleine 14,99 Euro im Monat kostet, läge der Aufpreis dann also für das günstigste HBO Max-Paket mit Werbung bei drei Euro monatlich. Bei einer Einzelbuchung kostet das günstigste HBO Max-Paket 5,99 Euro im Monat.

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria, sagt: "Unser langfristiges Ziel ist es, die unglaublich vielfältigen und hochwertigen Inhalte von HBO Max so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich zu machen. Die Partnerschaft mit waipu.tv ist dabei ein wichtiger Bestandteil." Markus Härtenstein, Co-CEO der Exaring AG, kommentiert: "Unser Anspruch ist es, Fernsehen und Streaming so einfach und attraktiv wie möglich zu gestalten. Mit HBO Max bündeln wir für unsere Kundinnen und Kunden noch mehr erstklassige Inhalte an einem Ort."