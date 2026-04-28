RTL testet auf dem Sendeplatz von "Wer wird Millionär?" mal wieder eine neue Quizshow. Das tat man schon im vergangenen Jahr, von den damals gesendeten Produktionen hat bislang aber keine eine zweite Staffel erhalten - moderiert wurden sie damals unter anderem von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow. Nun schickt man Ralf Schmitz ins Rennen, zumindest zum Auftakt hat aber auch "Die Weisheit der Vielen" noch keine Bäume ausgerissen.

1,40 Millionen Menschen schalteten die erste Ausgabe des neuen Formats ein, das ist für sich genommen ein gutes Ergebnis. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden jedoch nur 8,8 Prozent Marktanteil gemessen, 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter waren mit dabei. Bei den 14- bis 59-Jährigen holte Ralf Schmitz 8,7 Prozent. Während der Neustart damit in der klassischen Zielgruppe ziemlich deutlich unter dem Senderschnitt hängen blieb, lag er bei 14-59 nur leicht darunter.

Sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich das RTL-Quiz sogar hinter "Kommissar Rex" einordnen. Der neueste Film der Sat.1-Reihe unterhielt 1,43 Millionen Menschen, damit hat man das Niveau der vergangenen Woche halten können. In der Zielgruppe ging es sogar wieder ziemlich klar auf 9,4 Prozent hinauf. "Rex" ist und bleibt damit ein schöner Erfolg für den Sender. Lediglich bei den 14- bis 59-Jährigen musste sich "Kommissar Rex" (7,4 Prozent) hinter dem RTL-Quiz einsortieren.

Der Erfolg für Sat.1 ging am späten Abend übrigens noch weiter: Eine alte Folge von "Kommissar Rex" holte ab 22:15 Uhr sogar starke 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,11 Millionen Menschen blieben dran - beides sind sehr gute Ergebnisse. RTL erreichte mit "Extra Report - Jagd auf die Liebesbetrüger" noch 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,6 Prozent (14-49). "Spiegel TV" steigerte sich später auf 10,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;