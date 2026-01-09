Schon in den zurückliegenden Jahren ist die WDR-Marke "Quarks" innerhalb der ARD wichtiger geworden. 2025 beispielsweise beendete der HR nach 18 Jahren sein wöchentliches Magazin "Alles Wissen" und stieg im Gegenzug bei "Quarks" ein. Die Sendung ist seither eine Gemeinschaftsproduktion der beiden Landesrundfunkanstalten.

Das Vorgehen zahlte auf die Strategie mit den damals noch recht neuen Kompetenzcentern ein: Um Kosten zu sparen und Doppelstrukturen abzubauen, sind in den Landesrundfunkanstalten mehrere dieser Kompetenzcenter entstanden. Und nun will man das im Bereich Wissen noch weiter treiben. Wie die ARD am Freitag angekündigt hat, soll "Quarks" zur zentralen Wissensmarke des Senderverbunds werden.

WDR-Intendantin Katrin Vernau sagt dazu: "Ich freue mich sehr, dass unser erfolgreiches crossmediales WDR-Angebot ‘Quarks’ zur wichtigsten ARD-Marke im Bereich Wissen ausgebaut wird. Unter dem Namen ‘Quarks’ kann unser Publikum die Wissensinhalte der ARD plattformübergreifend leichter und gezielter finden. Damit bündeln wir Kräfte und setzen gemeinsam klare Prioritäten in der ARD." Nun wolle man mit der Marke weitere Zielgruppe erreichen und "Quarks" noch stärker digital verankern, heißt es vom Senderverbund.

Neuer Podcast: Was wäre, wenn...

Rund um diese Ankündigung ist an diesem Freitag, den 9. Januar, auch ein neuer Zukunftspodcast gestartet. Dieser heißt "Quarks Mal Angenommen", darin will man verschiedene "Was wäre, wenn..."-Szenarien durchspielen und auf mögliche Auswirkungen blicken. Dabei geht es um Fragen wie: Was wäre, wenn es in Deutschland plötzlich viel mehr junge Menschen als Ältere gäbe? Oder die Wehrpflicht für alle eingeführt würde? Was wäre, wenn Künstliche Intelligenzen fast alle Aufgaben übernehmen würden? Und wie sähe das Leben von Jugendlichen aus, wenn Social Media und Smartphones erst ab 18 erlaubt wären?

Der Podcast kommt aus dem Kompetenzcenter Wissen/Bildung/Schule, dessen Federführung sich BR, SWR und WDR teilen. Abgerufen werden können die Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen soll es eine neue Ausgabe geben. Bei der Analyse der möglichen Auswirkungen in den verschiedenen Szenarien stützt sich das Team auf aktuelle Forschung, Prognosen und vergleichbare Entwicklungen. "Quarks Mal Angenommen" knüpft an den "tagesschau"-Zukunftspodcast an, der im Dezember 2024 endete. Die Hosts von "Quarks Mal Angenommen" sind Matthis Dierkes, Julia Nestlen und Samira El Hattab.