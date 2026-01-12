In der Nacht zu Montag sind in Los Angeles die Golden Globes verliehen worden. Dabei ging im Serien-Bereich die Netflix-Produktion "Adolenscence" als großer Gewinner des Abends hervor. Sie wurde nicht nur als beste Miniserie ausgezeichnet - daneben erhielt Stephen Graham die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie und setzte sich damit unter anderem gegen Jude Law durch. Als bester Nebendarsteller bekam zudem der 16-jährige Owen Cooper einen Preis, der in "Adolescence" einen unter Mordverdacht stehenden Schüler spielt - jünger war noch nie ein Preisträger in dieser Kategorie. Zudem gewann Erin Doherty den Preis als beste Nebendarstellerin.

Als beste Dramaserie machte "The Pitt" das Rennen. Die HBO-Krankenhausserie setzte sich gegen hochkarätige Konkurrenz durch, darunter "Severance" und "White Lotus". Noah Wyle bekam in der Drama-Kategorie darüber hinaus für seine Leistung bei "The Pitt" auch noch die Auszeichnung als besten Darsteller. Den Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Dramaserie gewann Rhea Seehorn für ihre Rolle in der Apple-TV-Serie "Pluribus". Zur besten Comedyserie wiederum wurde die Apple-TV-Serie "The Studio" gewählt, die einer Folge sogar die Golden-Globe-Verleihung ausführlich thematisierte, was die Siegchancen sicherlich nicht gemindert haben dürfte. Hauptdarsteller Seth Rogen durfte außerdem noch einmal über den Preis als bester Schauspieler in einer Comedyserie jubeln.

"The Studio" ließ damit unter anderem "The Bear" und "Hacks" hinter sich. "Hacks"-Star Jean Smart bekam dagegen den Preis als beste Schauspielerin in einer Comedyserie. Ausgezeichnet wurde zudem Michelle Williams, die den Golden Globe für ihre Rolle in der FX-Serie "Dying for Sex" erhielt. Bei Netflix kann man sich indes nicht nur über den Preisregen für "Adolescence" freuen, sondern auch über zwei Preise für die "KPop Demon Hunters": Die Animationsserie gewann den Golden Globe nicht nur in der Kategorie "Best Motion Picture - Animated", sondern auch für den besten Song. Ein gebrauchter Abend war es hingegen für "The White Lotus": Durch Schauspiel-Nominierungen für Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins und Jason Isaacs führte die HBO-Max-Serie das Nominierten-Feld mit gleich sechs Nominierungen zwar an - einen Preis gab es letztlich aber in keiner Kategorie.

Abseits davon gab es unter anderem Preise für die Literaturverfilmung "Hamnet", den Politthriller "One Battle After The Other" sowie erstmals Timothée Chalamet, der in den vergangenen Jahren bereits fünf Mal nominiert war. Diesmal gab's den Preis für seine Rolle in der Tragikomödie "Marty Surpreme". Der deustche Filmkomponist Hans Zimmer - mit "F1" bereits zum 16. Mal für die beste Filmmusik nominiert - ging dagegen leer aus.

Alle Nominierten im Segment TV im Überblick

Best Television Series – Drama

The Diplomat (Netflix)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Best Television Series – Musical or Comedy

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV)

Best Television Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

The Beast In Me (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (Fx On Hulu)

The Girlfriend (Prime Video)

Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Drama

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (Mobland)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Drama

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Musical or Comedy

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders In The Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Musical or Comedy

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television

Claire Danes (The Beast in Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Robin Wright (The Girlfriend)

Best Performance by a Male Actorin a Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for Television

Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television

Carrie Coon (The White Lotus)

Erin Doherty (Adolescence)

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O’hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television

Owen Cooper (Adolescence)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence)

Best Performance in Stand-Up Comedy on Television