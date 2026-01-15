Neben Johannes B. Kerner wird auch Laura Wontorra die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft bei MagentaTV moderieren. Das hat die Deutsche Telekom am Donnerstag bekanntgegeben. Die Moderatorin - sonst für RTL und DAZN im Einsatz - soll demnach aus dem geplanten Studio in New York sowie von ausgewählten Spielen direkt aus den Stadien berichten. Geplant ist, dass Wontorra vor allem mit dem Experten Mats Hummels ein Duo bilden wird.

Neben Wontorra und Hummels hatte MagentaTV zuletzt bereits Moderator Johannes B. Kerner, Kommentator Wolff Fuss sowie Thomas Müller und Jürgen Klopp als Experten verpflichtet. Die Telekom-Plattform wird alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft live übertragen - 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele, exklusiv.

© Deutsche Telekom Arnim Butzen

Wontorra selbst freut sich bereits auf ihre Aufgabe über in den USA, Kanada und Mexiko stattfindende WM berichten zu können. "Gemeinsam mit Johannes B. Kerner, Wolff Fuss, Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels die größte Fußball-WM aller Zeiten für die Zuschauer bei MagentaTV mitgestalten und präsentieren zu dürfen, ist für mich etwas sehr Besonderes und eine wirkliche Ehre", so die Moderatoin. "Mit gleich zwei Weltmeistern im Team und weiteren absoluten Weltklasse-Persönlichkeiten ist dieses Aufgebot außergewöhnlich". Sie könne es "kaum erwarten, dass es endlich losgeht".