Gerade erst feierte RTLzwei das 15-jährige Jubiläum von "Die Geissens", das meldet sich die "schrecklich glamouröse Familie" mit neuen Folgen im Programm des Privatsenders zurück. Wie jetzt bekannt wurde, gibt es die neue Staffel des Formats ab dem 9. Februar auf dem bewährten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr zu sehen. Beim Streamingdienst RTL+ stehen die neuen Folgen jeweils schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung zum Abruf bereit.

Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht ein Vorhaben, das von RTLzwei als das "wohl ambitionierteste" der Familiengeschichte bezeichnet wird. Thematisiert wird der Komplettumbau der 40-Meter-Yacht Indigo Star in Dubai. Was als millionenschweres Facelift geplant war, entwickelt sich über Monate hinweg zu einem "echten Albtraum aus Pfusch, Chaos, Streit und immer neuen Hiobsbotschaften", wie es heißt. Daneben geht's aber auch zur Formel 1 nach Abu Dhabi und die Töchter Davina und Shania planen ein "radikales Makeover" der elterlichen Wohnung.

RTLzwei begleitet "Die Geissens" bereits seit 2011 - kurze Zeit später gingen dann auch "Die Wollnys" an den Start. Über den Erfolg beider Formate sagte RTLzwei-Programmdirektor Malte Kruber unlängst gegenüber DWDL.de: "Familien sind nie auserzählt, weil sich ihr Leben ständigt verändert. Kinder werden älter, Beziehungen wandeln sich, neue Lebensphasen beginnen, und mit jeder Generation entstehen neue Dynamiken."

Dass es - zwischenzeitlicher Quoten-Krisen zum Trotz - immer wieder gelungen ist, das Interesse des Publikums zu wecken, führt Kruber auf die "Balance aus Vertrautheit und Entwicklung" zurück, die er für entscheidend hält. "Die Zuschauer kennen die Familien sehr gut, erleben aber gleichzeitig echte Veränderungen", sagt er, räumt aber ein: "Dass das über viele Jahre trägt, ist kein Selbstläufer – es braucht Protagonisten mit großer Offenheit und eine redaktionelle Begleitung, die langfristig denkt und nicht auf kurzfristige Effekte setzt."