In den ARD-Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" sind immer mal wieder Promis in Gastrollen zu sehen. Bavaria Fiction hat mit Mario Basler nun aber jemanden angekündigt, den man in erster Linie mit gänzlich anderen TV-Formaten in Verbindung bringt. Basler verstärkt den Cast der Serie ab Folge 4542, diese wird voraussichtlich am 20. Februar ausgestrahlt.

In seiner Gastrolle spielt der Ex-Fußballprofi sich selbst als charismatischer Talentscout für den fiktiven Münchner Fußballverein Weiß-Gold. Als Basler auf den begabten Torwart Leo Neubach (Aurel Klug) aufmerksam wird, eröffnen sich für den jungen Sportler neue Perspektiven. Basler erkennt sofort Leos außergewöhnliches Talent und will ihn für den Profifußball gewinnen – doch Leo ist emotional zwiegespalten.

"Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht. Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt. Auch der Außendreh lief super, das Wetter hat gepasst – insgesamt war das eine coole Erfahrung", sagt Mario Basler zu seinem Ausflug in die Welt der Schauspielerinnen und Schauspieler. "Sturm der Liebe" ist montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten zu sehen, in der Mediathek gehört die Serie zu den stärksten Marken überhaupt (DWDL.de berichtete).

Mario Basler spielte in seiner Zeit als aktiver Fußballprofi unter anderem bei Werder Bremen, Bayern München und dem 1. FC Kaiserslautern. Er gehörte in den 90er Jahren zu den prägenden Figuren des deutschen Fußballs, er wurde unter anderem mit Bayern München mehrmals Deutscher Meister sowie mit der Nationalmannschaft Europameister 1996, beim Turnier blieb er wegen einer Verletzung allerdings ohne Einsatz. Später war Basler als Experte unter anderem für Sport1 im Einsatz. Zuletzt trat er auch in Realityshows und anderen TV-Sendungen auf.