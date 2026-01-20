Das BR Fernsehen startet im März eine neue Panel-Show mit Maxi Gstettenbauer, in der er zusammen mit prominenten Gästen herausfinden soll, "wie Bayern ticket". Der Titel der Show: "Bayern, des samma mia!". Zu sehen gibt es das neue Format ab dem 6. März jeweils freitags um 22:00 Uhr. Geplant sind zunächst vier Folgen, die Constantin Entertainment produziert.

Der BR verspricht "abwechslungsreiche Spielrunden", in denen das Panel unter anderem erraten muss, wie die Bayern in Umfragen abgestimmt haben. Darüber hinaus gilt es, Schlagzeilen aus Bayern zu vervollständigen und bayerischen Persönlichkeiten Zitate zuzuordnen. Dabei gehe es "weniger ums Gewinnen, sondern vielmehr ums Schmunzeln, Staunen und darum, die bayerische Denkweise ein bisschen besser zu verstehen". Als Preis winkt "ein selbstgemachtes Stück Liebe von der Oma (oder vom Opa) der Woche".

Fester Teil des Panels sind Michael Altinger und Eva Karl Faltermeier, darüber hinaus sind in der ersten Folge auch Simon Pearce und Lisa Feller zu Gast. Weitere Gäste sind Teresa Reichl, Wigald Boning, Michael Mittermeier, Ruth Moschner, Wolfgang Krebs und Laura Karasek.

Der BR sieht "Bayern, des samma mia!" zugleich als Teil seines neuen "Comedy-Versums", zu dem in den kommenden Wochen gleich mehrere Comedyshows gehen werden. Den Anfang macht Michael Mittermeier am 5. März mit der zweiten Staffel seiner Panel-Show "Find the Liar, Mittermeier". Ab dem 16. April geht es mit "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club" weiter, ehe mit "Comedy auf Bestellung" am 17. April ein weiterer Neustart folgt. Darin können sich bayerische Vereine bei bayerischischen Comedians auf die zugeschnittene Stand-up-Auftritte bestellen. Ab dem 24. April wird das "Comedy-Versum" schließlich durch "Nachtsitzen mit Christine Eixenberger" vervollständigt.