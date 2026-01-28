15 Jahre ist es her, dass "Die Wollnys" erstmals bei RTLzwei zu sehen waren. Nun hat der Privatsender die neue Staffel der Dokusoap angekündigt - und die beginnt am Mittwoch, den 18. Februar um 20:15 Uhr mit einer ungewöhnlichen Spezial-Folge. Die Familie wird darin vom Kamerateam nämlich überrascht: Mutter Silvia erfährt nämlich, dass sie anlässlich des TV-Jubiläums eine Quizshow moderieren wird.

Konkret soll Silvia Wollny ihren Kindern "knifflige Fragen zu den letzten 15 Jahren Wollny-Geschichte stellen", wie der Sender mitteilte. Zur Vorbereitung bleiben ihr gerade mal zwei Stunden Zeit. "Dieses Jubiläum bedeutet mir sehr, sehr viel", sagt das Familienoberhaupt. "Wir haben so viel gelacht, wir haben geweint, wir haben so viel durchlebt und es bedeutet mir ganz, ganz viel, dass wir das mit euch teilen durften."

Nach der Jubiläumsendung blickt die Dokusoap unterdessen wieder auf den turbulenten Alltag der Großfamilie. So stellt sich etwa nach der Hochzeit von Loredana und Servet die Frage, wohin es für die beiden in die Flitterwochen gehen soll. Und noch während die Reiseplanung für Diskussionen sorgt, erfährt Loredana, dass sie schwanger ist. Neben der Schwangerschaft mit Komplikationen, der Frage, ob Loredana ihr Kind in der Türkei oder Deutschland entbinden soll und Servets Versuch, die Einreisegenehmigung nach Deutschland zu bekommen, wird Harald 65 Jahre alt - und auch zwei Einschulungen stehen an.

Produziert wird "Die Wollnys - Eine schrecklich nette Familie" von Yellowstone Productions. Noch vor der linearen TV-Ausstrahlung stehen die neuen Folgen übrigens sieben Tage vorab beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit.