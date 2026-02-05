Zattoo baut sein FAST-Channel um die beiden Sender Spiegel TV und Spiegel TV action+crime aus. Die kostenfreien, werbefinanzierten Kanäle stehen ab sofort den Nutzerinnen und Nutzern von Zattoo in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung, wie die Streaming-Plattform mitteilte.

Während Spiegel TV Magazinbeiträge, Dokumentationen und Reportagen, aber auch den Polittalk "Spitzengespräch" zeigt, sendet Spiegel TV action+crime vorwiegend True-Crime-Dokus sowie die Formate "Im Verhör", "Interview mit einem Killer" oder "Unterwegs mit der Bundespolizei".

"Action, Crime und Dokumentationen gehören zu den beliebtesten Genres unserer Nutzerinnen und Nutzer", sagte Tina Rodriguez, Chief Consumer Officer von Zattoo. "Die neuen Sender von Spiele TV, einer der angesehensten publizistischen Marken im deutschsprachigen Raum, sind genau die richtigen Erweiterungen unseres Angebots. So schaffen wir erneut einen echten Mehrwert für unsere Kunden."