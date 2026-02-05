Female Empowerment in der ARD: Die Flow Media Company produziert für den WDR ein neues Life-Coaching-Format, das voraussichtlich ab Herbst 2026 zu sehen sein soll. Dafür holt man sich prominente Unterstützung an Bord: Das Gesicht der Sendung wird Motsi Mabuse, die vor allem durch "Let's Dance" bekannt wurde, wo sie zunächst zu den Profi-Tänzerinnen gehörte, ehe sie 2011 hinters Jury-Pult wechselte.

In dem neuen ARD-Format, für das noch kein Titel bekannt ist, verbringen neun Frauen gemeinsam zwölf Tage in einem Haus am Meer. Motsi Mabuse soll diese Gruppe von Frauen "auf der Reise ihres Lebens" begleiten, wie es heißt. So sollen die Teilnehmerinnen während dieser Zeit die Erwartungen von außen hinterfragen und so Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein finden.

Da Motsi Mabuse genau diese Werte verkörpere, sei sie die perfekte Begleiterin für die Frauen auf ihrem Weg. "Mit Leidenschaft und viel Empathie geht es in neun Folgen um 'Female Empowerment'", so der WDR.