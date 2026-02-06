Unter dem Titel "Between The Beats" erscheint schon bald eine neue Serie, die das Saxonia-Media-Label Red Pony für Radio Bremen und Saarländischen Rundfunk produziert hat. Dabei handelt es sich aber nicht um eine klassische Produktion, sondern um eine Vertical-Serie, gedreht im 9:16-Format. Die Inhalte sind so optimiert für eine Ausspielung auf Smartphones, dementsprechend soll "Between The Beats" im April auch bei TikTok veröffentlicht werden.

Die Dreharbeiten für die insgesamt 23 Episoden mit einer Länge von jeweils ein bis drei Minuten sind jetzt abgeschlossen worden. Im Mittelpunkt der Serie steht ein Coming-of-Age-Drama im Ballettmilieu. Inspiriert ist "Between The Beats" auch von K-Dramen und der Popkultur Südkoreas.

Und darum geht’s: Die disziplinierte Primaballerina Sara (Gio Yoo) lebt unter dem enormen Erwartungsdruck ihrer Eltern und verheimlicht ihre Liebe zu K-Pop sowie ihren Traum von einem Leben in Seoul - bis sie in der Schule Daniel (Alexander Schmidt) trifft, der als cooles Musiktalent nicht nur Saras Tanzwelt aufmischt. Während zwischen den beiden Gefühle entstehen, verschärfen sich die Konflikte mit familiären Erwartungen, eigenen Ängsten und Saras innerem Zwiespalt, nicht zuletzt durch die fragile Frenemy-Dynamik mit ihrer ehrgeizigen Freundin Isa (Lisa Junick). Als sich herausstellt, dass Daniels Vater der langjährige Erzfeind von Saras Vater ist, muss Sara entscheiden, ob sie den Mut findet, für ihre Liebe und ihre eigenen Träume einzustehen.

"Formate und Erzählformen ändern sich kontinuierlich und immer schneller. Radio Bremen ist traditionell neugierig und experimentierfreudig, schließlich haben wir mit 'Wishlist' vor 10 Jahren die erste Mystery-Webserie Deutschlands erschaffen - höchste Zeit für ein neues Experiment", sagt Jan Weyrauch, Programmdirektor Radio Bremen. "Wir haben tolle Partner gefunden, mit denen zusammen wir dieses Projekt realisieren."

Und Sven Sund, CEO Saxonia Media, sagt: "Auch für unser Label RED PONY ist es die erste Plattform-native Produktion dieser Art. In sozialen Netzwerken müssen wir anders erzählen. Das betrifft eigentlich alle Parameter - und ist für uns enorm spannend. Und das Format zeigt, wie sich serielle Stoffe an die Logiken vertikaler Plattformen anpassen lassen."

Die Drehbücher für "Between The Beats" stammen von den Autorinnen Su-Jin Song und My Cao, Tatjana Wenig hat die Folgen als Regisseurin inszeniert. Als Produzentin agiert Daniela Zentner, Kamerafrau war Etritane Emini. Und auf Seiten der Sender wird das Projekt von Annette Strelow, Anna-Katharina Petrausch und Andreas Schloß (Radio Bremen) sowie Alexandra Fritsch (Saarländischer Rundfunk) verantwortet.