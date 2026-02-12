Es war nicht nur ein Ausblick auf Produktionen, auch der erste gemeinsame Aufschlag des neuen Führungsteams: Kelly Day, Vice President Prime Video & Amazon MGM Studios International, und Nicole Clemens, Vice President International Originals bei Amazon MGM Studios gaben am Donnerstag Einblicke in ihre inhaltliche Strategie für Amazons Streamingservice. „Prime Video ist der Ort, an dem internationales Storytelling floriert“, sagt Kelly Day. Eine Behauptung, die Kollegin Nicole Clemens mit einem Blick auf die zehn meistgesehenen nicht englischsprachigen Produktionen bei Prime Video untermauern wollte.

Für den Kontext fehlt bei der vorgestellten Top10 der gesehenen Programme von Januar 2025 bis Januar 2026 zwar jede Einordnung in die Performance der englischsprachigen Programme, aber aus deutscher Sicht ist es trotzdem eine sehr spannende Top10: Die Krone holt sich zwar der spanische Film „Culpa Nuestra“, doch die Plätz 2, 3 und 4 belegen Produktionen aus Deutschland: Die zweite Staffel von „Maxton Hall“ (UFA Fiction), der Weltkriegsfilm „Der Tiger“ (Pantaleon Films) und die Fitzek-Verfilmung „Der Heimweg“ (Ziegler Film).

Nur ein anderer Markt hat drei Produktionen in den Top10 der nicht-englischsprachigen Werke - und das ist Indien, mit einem ungleich größeren lokalen Publikum als Deutschland. Platz 5 der Hitliste belegt die dritte Staffel der indischen Serie „The Family Man“, Platz 6 der spanische Film „Tell Me Softly“ und Platz 7 die indische Serie „Panchayat“ mit ihrer vierten Staffel. Die Top10 komplementieren dann die brasilianische Serie „Tremembé“, die mexikanische Serie „Mentiras“ und die zweite Staffel der indischen Serie „Paatal Lok“.

Besonderes Phänomen sind die spanischsprachigen Filme der „Culpables“-Reihe („Culpa Mia“, „Culpa Tuya“, „Culpa Nuestra“) die inzwischen weltweit von über 100 Millionen Zuschauern gesehen wurden, wie Kelly Day berichtet. Die drei Filme, die auf Mercedes Rons „New York Times“-Bestseller-Trilogie basieren, waren bei ihrer Veröffentlichung in mehr als 170 Ländern die Nummer eins, wobei über 90 % der Zuschauer außerhalb Spaniens kamen. Mit Ron hat Amazon noch viel vor: Im Rahmen eines Development Deals werde Prime Video zum ‚House of Ron‘ mit der Vielzahl realisierter und kommender Adaptionen.

„Für mich ist der Exklusivvertrag eine großartige Chance und beweist viel Vertrauen von Prime Video. Ich habe nun die Ruhe und Gelassenheit, jemanden wie sie an meiner Seite zu haben, der mich unterstützt, großartige Geschichten und Charaktere zu finden“, so Mercedes Ron. Nicole Clemens, Chefin der International Originals, bekräftigte das Engagement von Prime Video, in Buch-IPs und Franchises zu investieren, und gab bekannt, dass Amazon MGM Studios das neueste Buch von Mercedes Ron mit dem Titel „30 sunsets para enamorarte“ (aus der „Bali“-Reihe) verfilmt, womit zum ersten Mal ein Werk von ihr in den USA adaptiert wird.

Die nächsten adaptierten Werke von ihr, die 2026 bei Prime Video starten werden, sind „Your Fault: London“ und das spanische „Drawn Together“. Neben Mercedes Ron waren bei dem aus London gestreamten Presseevent auch Talents diverser kommender Projekte dabei, u.a. Stanley Tucci der über die französisch-italienische Produktion „Masterplan“ sprach. Vorgestellt wurden auch „The House of the Spirits“ aus Chile, „Don’t be shy“ aus Indien, „Siren’s Kiss“ aus Südkorea und „Love Me, Love Me“ aus Italien.

Dazu Japans „Fist of the North Star: Hokuto No Ken“, eine Neuinterpretation der bekannten Manga-Serie als „Animationserlebnis“; die dritte Staffel von „Betty La Fea: The Story Continues“ aus Kolumbien, „Toi + Moi - Seuls contre tous“ aus Frankreich, „Perfect Liars“ und „Apocalypse Z: Part II“ aus Spanien. Eine Vielzahl der Projekte basiert auf erfolgreichen Büchern, auffallend häufig Geschichten die via Wattpad eine große Fangemeinde gewonnen haben. Doch nicht nur bei der Suche nach Stoffen helfen neue Plattformen und Technologien, auch beim globalen Rollout von Produktionen.

In einem Nebensatz ihres Statements lieferte Kelly Day am Donnerstag allerdings durchaus Zündstoff für die aktuelle Debatte um Synchronarbeit in Deutschland. „Dank unserer technologischen Innovationen, mit denen wir unseren Service an das Herkunftsland und die Sprachpräferenzen der Nutzer anpassen, können Zuschauer überall Filme und Fernsehsendungen aus anderen Teilen der Welt genießen. Streaming hat dies auf einzigartige Weise ermöglicht, indem es soziale Interaktion, Personalisierung, technische Fortschritte und KI nutzt, wodurch wir personalisiertere Empfehlungen und eine weitaus größere Auswahl an Untertiteln und Synchronisationen in über 30 Sprachen anbieten können.“

Die KI-Synchronisation dürfte allerdings vorrangig für kleinere Märkte spannend sein, in denen das Qualitätsniveau der Synchronisation nie das hohe Level erreicht hat, die deutsches Publikum gewohnt ist. Hellhörig macht es allerdings schon. Eine von zwei für den deutschen Markt interessanten Erkenntnisse an diesem vollen Tag der Präsentationen und Gespräche mit Prime Video.