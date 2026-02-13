Kirsten Wiebke Otte von der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) hat den elften Impuls Preis der ARD Degeto Film für ihr Exposé "Friendsmas" gewonnen. Die Preisverleihung fand im Rahmen des ARD Degeto Campus zum Thema "Distribution" anlässlich der 76. Berlinale statt. Übergeben wurde der Preis vom Geschäftsführer der ARD Degeto Film, Thomas Schreiber, und Redaktionsleiter Christoph Pellander.

Mit dem Impuls Preis lädt die ARD Degeto nun schon seit 2014 Studierende deutschsprachiger Filmhochschulen dazu ein, ihre Stoffideen für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" und für die ARD Mediathek einzureichen. Das Thema für die diesjährige Ausschreibung war "A Christmas Comedy!" - also konkret ein Exposé zu einem Feel-Good-Movie für die ganze Familie in der Vorweihnachtszeit.

"Friendsmas" ist nun unter mehr als 30 Einreichungen als Sieger hervorgegangen, den Vorsitz der Jury übernahm Diane Wurzschmitt. Begründet wurde die Vergabe des Preises an Otte unter anderem damit, dass die Rom Com "frisch, modern und augenzwinkernd" die Selbstfindungs- und Abnabelungsversuche zweier Endzwanziger beschreibe. "Dabei lässt sie auch die jeweiligen Familien nicht außer Acht. Dies bietet generationsübergreifend komische wie charmante Momente zum Verlieben, Entlieben und Neubeginnen. Mit einer solch warmherzigen Geschichte können wir unsere Zuschauer:innen in der Weihnachtszeit wunderbar auf das Fest der Liebe einstimmen", so die Jury.

In einer Pressemitteilung beschreibt die Degeto den Stoff so: Als zwei Endzwanziger aus ganz unterschiedlichen Gründen beschließen, Weihnachten lieber ohne ihre Familien zu feiern, suchen sie über die App "Friendsmas" Gleichgesinnte und finden ... - sich! Verbunden mit dem Preis ist auch ein Treatmentauftrag in Höhe von 7.500 Euro. Kirsten Wiebke Otte hat nun die Chance, den Stoff bis zum finalen Drehbuch gemeinsam mit der Redaktion zu entwickeln. Bislang fanden bereits fünf der ausgezeichneten Projekte den Weg ins Hauptabendprogramm am Freitag im Ersten. Ein weiterer Film wird noch in 2026 zur Ausstrahlung kommen.