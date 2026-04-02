Auch wenn eine Verleihung der DAfFNE in diesem Jahr gar nicht stattfinden wird - einen Ehrenpreisträger soll es nach dem Willen der Deutschen Akademie für Fernsehen trotzdem geben. Wie jetzt bekannt wurde, wird Frank Elstner mit der Ehren-DAfFNE für sein Lebenswerk geehrt. Elstner, der einst "Wetten, dass..?" erfand und Formate wie "Verstehen Sie Spaß?" oder auch "Die stillen Stars - Nobelpreisträger privat gesehen" moderierte, sei "eine der prägenden Fernsehpersönlichkeiten Deutschlands, dessen Wirken über Jahrzehnte Maßstäbe für Qualität, Innovation und Menschlichkeit im Fernsehen gesetzt hat", hieß es zur Begründung.

Zugleich habe er "die deutsche Fernsehlandschaft entscheidend mitgestaltet - als Moderator, Produzent, Erfinder und Inspirator". Dabei sei er stets "ein Brückenbauer zwischen Generationen, Kulturen und Genres - immer neugierig, immer zugewandt, immer respektvoll gegenüber seinem Publikum und seinen Gästen".

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"Es gibt Menschen, die prägen ein Medium - und es gibt jene, die ihm eine Seele geben. Frank Elstner gehört zweifellos zu diesen", würdigte der DAfF-Vorstand. "Er hat Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begeistert, bewegt und begleitet - mit Ideen, die zu Klassikern wurden. Dabei war er nie nur Moderator, sondern stets Gastgeber im besten Sinne: offen, interessiert, respektvoll und voller Neugier auf sein Gegenüber. Mit Ideenreichtum, journalistischem Anspruch und einem unverwechselbaren Gespür für das Wesentliche hat er dem Fernsehen Menschlichkeit geschenkt – und damit einen bleibenden Maßstab gesetzt." Die Deutsche Akademie für Fernsehen verneigte sich daher "vor einem Pionier, einem Visionär, einem großen Humanisten der Unterhaltung".

Elstner, der in diesem Jahr schon beim Grimme-Preis auch schon die besonderen Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands erhalten wird, erklärte, er freue sich sehr über die DAfFNE-Ehrung. "Vor allem, weil sie aus der Branche kommt und mir die Menschen, die mir diese Ehrung zukommen lassen, eine Freude machen wollen", eklärte der Moderator. "Und was kann es Schöneres geben. Mit meinen vielen Formaten und Sendungen habe ich das stets angestrebt Den Menschen Freude geben. Und nun kommt diese Freude zu mir zurück."