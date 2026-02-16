ZDFneo hat die Ausstrahlung der britisch-australischen Serie "Nautilus" angekündigt. Die zehn Folgen der Abenteuerserie stehen ab dem 27. März im Streamingportal des ZDF zum Abruf bereit. Wenige Tage später folgt auch die Free-TV-Ausstrahlung bei ZDFneo - und das auf einem durchaus prominenten Sendeplatz. Am 3. und 4. April sind jeweils fünf Folgen der Serie zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen.

Die von Moonriver produzierte Abenteuerserie hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich, in der teilweise unklar war, ob das Projekt überhaupt jemals veröffentlicht werden würde. Zunächst wurde der Stoff von Disney+ in Auftrag gegeben, dort führte man 2023 jedoch einige Sparmaßnahmen durch - und strich unter anderem diese geplante Produktion. Mit neuen Abnehmern ging es dann doch weiter: Im Herbst 2024 erfolgte die Veröffentlichung bei Prime Video (u.a. in UK) und im Sommer 2025 war der Stoff bei AMC in den USA zu sehen.

Und darum geht es in der Serie: Die mächtige British East India Trading Company lässt in den 1850er-Jahren in einer Strafkolonie in Indien ein neuartiges Wasserfahrzeug bauen: das U-Boot Nautilus. Doch einigen Gefangenen um den hochgebildeten Nemo gelingt es, das Gefährt in ihre Gewalt zu bringen und zu flüchten. Der Architekt Benoit schließt sich ebenfalls der Gruppe an, da die Company ihm falsche Versprechungen gemacht hat. Wenig später stößt auch noch – zunächst unfreiwillig – die junge Engländerin Humility dazu. Die bunt zusammengewürfelte Truppe an Bord muss sich zusammenraufen, wobei es ihr der impulsive und draufgängerische Kapitän Nemo nicht immer leicht macht. Gemeinsam geht es auf eine abenteuerliche Reise, die vom sagenumwobenen Atlantis bis zum nordischen Göttinnengrab bei den Säulen von Halvar führt. Allerdings sind der skrupellose Company-Direktor Crawley, Nemos rachsüchtiger Jugendfreund Billy und auch Humilitys hochnäsiger Verlobter Lord Pitt der Nautilus auf den Fersen.

Für die Produktion ließ sich Showrunner James Dormer von Jules Vernes berühmtem Abenteuerroman "20.000 Meilen unter dem Meer" inspirieren. In Hauptrollen sind Shazad Latif als Nemo, Georgia als Humility und Thierry Frémont als Benoit zu sehen. Regie führten Michael Matthews, Ben C. Lucas sowie die britisch-deutsche Regisseurin Isabelle Sieb, die auch an der mit dem International Emmy Award prämierten Serie "Vigil – Tod auf hoher See" beteiligt war.