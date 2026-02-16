Franziska Ofer und München Live TV Fernsehen GmbH & Co.KG gehen getrennte Wege, das hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bestätigt. Ofer scheidet demnach zum 31. März dieses Jahres aus dem Unternehmen aus. Ofer war als Mitglied der Geschäftsleitung für die Bereiche Marketing, Finanzen und Projektmanagement verantwortlich und seit 2019 im Unternehmen. Davor arbeitete sie unter anderem für Daimler und die ARD.

Wie das Unternehmen, das unter anderem die beiden regionalen Fernsehsender münchen.tv und tv.ingolstadt betreibt, erklärte, erfolge die Trennung "im beiderseitigen Einvernehmen aufgrund divergierender Auffassungen über die künftige Ausrichtung der Gesellschaft". Dennoch bemüht man sich um versöhnliche Töne zum Abschied. So bedankt sich das Unternehmen bei Ofer für die "sehr engagierte Zusammenarbeit und ihre professionelle, verlässliche und strukturierte Arbeitsweise".

Ofer habe in den vergangenen Jahren "wichtige Impulse gesetzt und zahlreiche Themen in den Bereichen Organisation, Kommunikation, Projektsteuerung sowie kaufmännische und vermarktungs- bezogene Prozesse verantwortet und vorangetrieben". Franziska Ofer selbst kommt in der Pressemitteilung nicht zu Wort. Für die verbleibende Zeit bis zum Austritt hat das Unternehmen nun eine geordnete Übergabe der Aufgaben in Aussicht gestellt. Bis zur Neubesetzung der Stelle übernehmen Geschäftsführer Horst Rettig und Christian Altwein, Leiter Unternehmensentwicklung, das Aufgabengebiet.

Altwein arbeitet erst seit einigen Monaten bei der München Live TV Fernsehen GmbH & Co.KG. Er hatte zuvor rund 13 Jahre bei verschiedenen Medien gearbeitet, darunter mehr als acht Jahre bei ProSiebenSat.1 - dort war er zuletzt Director Sales Strategy & Operations (DWDL.de berichtete).