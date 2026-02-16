Seit dem 13. Januar ist HBO Max nun auch endlich in Deutschland verfügbar - und mit "Heated Rivalry" hat man seit einigen Tagen auch eine der aktuell meistdiskutierten Serien im Angebot. Darüber hinaus wird die Marketingmaschinerie zum Start des Streamingdienstes jetzt auch noch einmal ausgebaut. Dazu ist HBO Max eine Kooperation mit dem Online-Bezahldienst Paypal eingegangen - und dort will man die Abo-Kosten der eigenen Nutzerinnen und Nutzer für einen Monat übernehmen.

Die Aktion geht so: Ab dem 16. Februar können Cashback-Nutzer von Paypal das Angebot in ihrem Konto aktivieren und HBO Max Basic mit Werbung abonnieren. Die Nutzer, die Neukunden bei HBO Max sein müssen, zahlen das Abo dann selbst - und bekommen die Kosten in Cashback-Punkten durch Paypal zurück. Das Angebot gilt bis zum 31. März oder für 300.000 Kundinnen und Kunden - je nachdem, was zuerst eintritt.

Nach dem ersten Monat kostet der Basic-Tarif mit Werbung für die Kundinnen und Kunden von HBO Max 5,99 Euro pro Monat. Ab dem 1. Januar 2027 werden 6,99 Euro fällig - diese Preiserhöhung hatte HBO Max bereits vor dem Launch angekündigt. Konzipiert wurde die Kampagne für Paypal von Leo Germany, die Produktion übernahm Publicis Production, Regie und Schnitt stammen von Daniel Kremser. Zenith und Digitas waren als weitere Agenturen beteiligt.

Christian Hauke, Director Partnerships, Growth Marketing & Media bei HBO Max sagt: "Mit Paypal haben wir einen strategischen Partner gewonnen, der großes Vertrauen und große Beliebtheit bei Millionen Menschen in Deutschland genießt. Gemeinsam machen wir jetzt Premium-Storytelling noch einfacher zugänglich. Das ist eine echte Go-to-Market-Power-Kombination: HBO Max schafft die kulturellen Momente, Paypal schaltet sie frei."

Und Iskra Velichkova, Senior Director Marketing bei Paypal, ergänzt: "Premium Entertainment, ermöglicht von deinem Lieblings-Bezahldienst – was gibt es Besseres? Mit dieser Kooperation zeigen wir wieder, dass es immer einen Mehrwert gibt, Paypal beim Bezahlen zu nutzen, neben den gewohnten Vorteilen wie Käuferschutz, Sicherheit und Einfachheit." Kristine Holzhausen, Chief Creative Officer bei Leo Germany: "Paypal spendiert einen Monat lang spannende Serienabende! Diesen erstklassigen Deal konnten wir erstklassig kommunizieren – mit glasklaren Botschaften und Visuals direkt aus den Serienwelten."